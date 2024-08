Incredibil ce a primit un român după ce a comandat „meniul zilei” la „împinge tava” din Eforie Nord, pentru 25 de lei. Omului nu i-a venit să creadă ce a primit să mănânce, de fapt, pentru o sumă atât de mică. Iată pentru ce a plătit doar 25 de lei!

Nu mai este un secret că în ultimii ani prețurile pe litoralul românesc au crescut semnificativ. Indiferent dacă discutăm despre costurile de cazare sau cele ale alimentelor, turiștii care aleg să-și petreacă vacanța pe malul Mării Negre sunt nevoiți să cheltuie sume considerabile, similare cu cele pe care le-ar plăti pentru o vacanță în străinătate.

Cu toate acestea, nu este și cazul acestui turist român care a ales să-și petreacă vacanța la Eforie Nord. În încercarea de a face economie, dar și de a se bucura pe deplin de vacanță, acesta a ales să mănânce la un restaurant de tipul „împinge tava”. A rămas uimit ând a văzut ce mâncare a primit după ce a comandat „meniul zilei” pentru doar 25 de lei. Iată ce mâncare a primit!

Un român a comandat „meniul zilei” la „împinge tava” din Eforie Nord, pentru 25 de lei. Ce a primit să mănânce, de fapt

Un român a comandat „meniul zilei” la „împinge tava” din Eforie Nord, pentru 25 de lei și a fost surprins să vadă câtă mâncare a primit. Mai exact, pentru suma relativ mică, turistul a primit o ciorbă, la fel principal, dar și felul doi. La cel de-al doilea fel de mâncare, românul a primit o porție de cartofi și câțiva cârnați. Totul a fost completat de câteva murături și două chifle.

Turistul a postat imaginile în mediul online, iar internauții au rămas uimiți să vadă că pe litoralul românesc se mai găsesc alternative ieftine la mâncare, care să fie și gustoasă. Oamenii s-au arătat încântați de ceea ce au văzut, iar cei care vin frecvent în Eforie au confirmat că mâncarea este foarte gustoasă.

Iată doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți!

„Adevărul e ca unii nu cred nici când au în fața ochilor .E ok prețul la ce este în farfurie. Ca fapt divers și în Piață Mică din Sibiu este meniul zilei cu 28 de lei , ciorba din meniu era la alegere între ciorba de burta, vacuta etc”,

„Eu am fost in Eforie Online la sfârșitul lunii Iunie , peste tot pe unde am mâncat aveau prețuri Ok și mâncarea era foarte bună și cazarea la fel”,

„Eu merg in Eforie Nord de zeci de ani,la autoserviri mâncarea este f.buna și la preturi accesibile”,

„Foarte bună mâncarea, am mâncat 5zile la ei, cât am stat la Eforie”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

În Vama Veche se găsește cea mai sigură apă pentru a face baie în mare

Vama Veche este stațiunea cu cea mai sigură apă pentru baie în sezonul estival, conform unui document recent care a analizat testele de calitate a apei. Cercetarea a fost realizată de Direcția de Sănătate Publică (DSP) și alte autorități sanitare competente. Apa respectă standardele naționale și europene, garantând astfel îndeplinirea tuturor criteriilor de siguranță și sănătate.

„Analiza apei pentru îmbăiere de la Năvodari până la Vama Veche este în parametri. Vom repeta probele în zona Vadu şi Corbu. Este esenţial ca publicul să fie informat corect din surse de încredere şi oficiale”, a transmis directorul executiv al DSP Constanţa, Cristina Schipor, potrivit .

