Un român a vrut să dea înapoi pepenele necopt cumpărat de la Kaufland. Nu i-a venit să creadă ce răspuns a primit

Un român a cumpărat un pepene roșu de la supermarket, însă când a ajuns acasă a avut parte de o surpriză neplăcută. L-a tăiat, gata să-l mănânce, doar că n-a putut pentru că era…necopt. Nu i-a venit să creadă ce a primit, așa că s-a gândit cum să-și recupereze banii. Nu a fost o sumă enormă, doar că bărbatul a fost deranjat de faptul că s-a ales cu un fruct, care nu era bun de consumat. Așa că, l-a pus în sacoșă și s-a întors la magazin. Ce răspuns a primit din partea unei angajate?

Un bărbat a cumpărat un pepene roșu de la un cunoscut supermarket și s-a îndreptat spre casă. L-a tăiat, însă a avut parte de o surpriză neplăcută. Nu a putut să-l mănânce, pentru că nu era copt. N-avea niciun gust și nici culoare. Deranjat fiind de faptul că și-a pierdut banii pe un fruct necomestibil, românul s-a întors la magazin să-l înapoieze. Nici prin cap nu-i trecea dacă se poate acest lucru, însă a zis să-și încerce norocul.

Bărbatul a ținut să filmeze întreaga scenă și să le arate tuturor pe rețelele de socializare. Când a ajuns la magazin, acesta i-a arătat unei angajate pepenele și a întrebat-o dacă se poate returna. A primit un răspuns neașteptat, în opinia lui, de la angajata supermarketului.

„– Sărut mâna, am și eu o situație mai delicată. Am cumpărat pepenele acesta astăzi și nu știu cum procedăm cu el pentru că nu e copt. Practic, am dat banii degeaba pe el. Am aici și bonul. Au mai fost oameni care au venit și au returnat pepeni?

-Din moment ce dumneavoastră l-ați cumpărat și nu este în regulă, obligația noastră este să vă dăm banii pe el.

-Serios? Așa simplu?”, a fost conversația dintre el și angajată.