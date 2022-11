Un șofer din Vaslui a fost prins beat la volanul unui microbuz școlar. Bărbatul transporta elevi

Scene greu de descris s-au petrecut pe o șosea din Vaslui. Un șofer beat a condus un microbuz școlar cu elevi. Ce alcoolemie avea bărbatul în momentul în care a fost testat cu aparatul etilotest.

Inconștiența unui șofer putea să ducă la o tragedie fără margini. Miercuri, 16 noiembrie 2022, polițiștii Secției de Poliție Rurală Murgeni au oprit, pentru un control de rutină, un microbuz școlar ce se deplasa pe străzile dintr-o comună din județul Vaslui.

Șoferul microbuzului școlar a condus sub influența alcoolului

Vezi și: „VĂ DUC FĂRĂ CEAS ȘI ÎMI…” CE I-A CERUT UN TAXIMETRIST UNEI CLIENTE PE CARE A LUAT-O DIN AEROPORTUL DIN CLUJ-NAPOCA

Nu mare le-a fost mirarea atunci când autoritățile au descoperit că șoferul microbuzului se afla aproape în comă alcoolică. Bărbatul în vârstă de 57 de ani, domiciliat în satul Rânceni, comuna Berezeni, județul Vaslui, se afla la volanul autovehiculului.

Bărbatul se deplasa pe drumul județean DJ 244 A, din comuna Berezeni, și se afla în timpul serviciului, transportând doi elevi, în microbuzul școlar. În urma controlului, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Vezi și: AFLAT LA MUNCĂ ÎN GERMANIA, UN ROMÂN A ÎNCEPUT O RELAȚIE VIRTUALĂ CU O COMPATRIOATĂ PE NUME ALINA. IREAL CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN MOMENTUL ÎN CARE A TREBUIT SĂ SE VADĂ

În urma celor întâmplate, cei doi elevi au fost nevoiți să ajungă la școală cu alte mijloace de transport, iar șoferul microbuzului a fost transportat la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Murgeni continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea stabilirii circumstantelor, sub aspectul săvărșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Vezi și: POVESTE IREALĂ CU UN TAXIMETRIST ŞI O FARMACISTĂ. CE S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ CE A DUS-O ÎNTR-O CURSĂ CARE A COSTAT 11,50 LEI

Sursa foto: Antena 3 CNN