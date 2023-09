Un șofer oltean de 19 ani s-a urcat drogat la volan și a provocat o tragedie. Mama lui a murit, iar tatăl este la spital

Accident cumplit în comuna Mărunței din județul Olt. Un tânăr de 19 ani s-a urcat drogat la volan și a provocat o adevărată tragedie. Mașina condusă de băiat s-a izbit violent de un alt autoturism care circula regulamentar. În urma impactului puternic, mama șoferului vinovat s-a stins din viață, iar tatăl său este la spital.

Substanțele interzise și alcoolul fac ravagii în rândul tinerilor. Un băiat de 19 ani, din Balș, s-a urcat drogat la volan și a făcut prăpăd în calea sa. A provocat un accident mortal în comuna Mărunței, din județul Olt, în urma căruia mama lui a fost cea care și-a dat ultima suflare. Tatăl tânărului este la spital, scrie Antena 3. Șoferul a intrat cu mașina lui în alt autoturism, care venea din sens opus și circula regulamentar. A intrat într-o depășire periculoasă și a provocat evenimentul rutier în urma căruia mama lui a fost victima. Patru persoane au fost duse de urgență la spital, pentru îngrijiri medicale.

Ce au constatat autoritățile

Oamenii legii i-au testat cu etilotestul, dar și cu aparatul Drugtest pe ambii șoferi. Conducătorul auto de 27 de ani nu consumase nici alcool, nici substanțe interzise. Surpriza a venit din partea tânărului de 19 ani, care se afla sub influența unor substanțe psihoactive. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

„La data de 2 septembrie 2023, în jurul orei 08:30, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat cu privire la faptul că, pe Drumul Județean 546, în comuna Mărunței, din județul Olt, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiști din cadrul Biroului Rutier Slatina.

Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că, în eveniment, au fost implicate două autovehicule și un pieton, respectiv, un autoturism, condus de un tânăr de 19 ani, din orașul Balș, județul Olt și un autoturism, condus de un tânăr de 27 de ani, din localitate.

În urma evenimentului rutier, o femeie, pasageră într-unul din cele două autoturisme, a decedat, iar alte patru persoane au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. La testarea cu aparatul Drugtest, rezultatul a fost negativ pentru tânărul de 27 de ani, iar pentru tânărul de 19 ani aparatul a indicat prezența unei substanțe pshihoactive, respectiv T1B THC.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, se arată în informarea transmisă de IPJ Olt.

