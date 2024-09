Un tânăr din Bucureşti crezut că a cumpărat o garsonieră, dar a avut un şoc. Pe ce dăduse banii, de fapt

Sectorul imobiliar din România continuă să înregistreze creșteri spectaculoase ale prețurilor, mai ales în marile orașe, contrazicând cazurile inițiale care prevedeau o stabilizare sau chiar o scădere a costurilor. Bucureștiul se află în fruntea acestei tendințe, unde explozia prețurilor a generat o situație aproape absurdă pentru potențialii cumpărători.

Fenomenul a determinat mulți locuitori să își îndrepte atenția către zonele periferice sau să caute alternative mai accesibile, însă nici acestea nu scapă de scumpiri semnificative sau de „țepe”. În paralel, și costurile chiriilor au crescut vertiginos, forțându-i pe cei cu venituri mai mici să caute soluții economice în suburbii sau în spații mai mici.

Una dintre cele mai discutate povești recente în mediul online din acest domeniu este cea a unui tânăr din București, care a achiziționat o așa-zisă „garsonieră” în cartierul Militari Residence. După ce a plătit suma de 18.000 de euro, bărbatul a descoperit cu stupoare că, în realitate, locuința achiziționată nu era altceva decât o boxă la subsol. Spațiul de doar 23,3 metri pătrați era lipsit de utilități esențiale precum apă, canalizare sau gaze, singura facilitate disponibilă fiind curentul electric.

Frustrat de această situație și încercând să recupereze măcar o parte din banii investiți, bărbatul a decis să scoată la vânzare boxa pe un grup online de vânzări. Prețul cerut a fost de 16.000 de euro, negociabil, sperând să atragă atenția cu o reducere față de suma inițială plătită. Postarea sa a devenit rapid virală, atrăgând atât critici, cât și ironii din partea internauților, care au subliniat faptul că astfel de situații nu sunt neobișnuite în anumite zone din București și împrejurimi.

„Bună ziua. Este cineva interesat să cumpere o boxă de 23,3 m² cu mobilă pe strada Rezervelor? Am fost păcălit de o persoană care mi-a vândut-o ca garsonieră, eu neștiind situația. O vând ca boxă de depozitare cu tot cu mobilă, se pot depozita alimente, acte etc. Este foarte curată în interior. Preț: 16.000€, negociabil, să îmi scot o parte din bani. Ca utilități, are doar curent electric. Vă rog, fără jigniri”, este anunțul tânărului postat pe un grup de Facebook.