Un tânăr român de 29 de ani s-a spânzurat, vineri dimineața, la Torino de un copac aflat chiar lângă trotuar.

Jurnaliştii de la Torino Today scriu că românul s-a spânzurat „în mijlocul străzii, folosind centura de pantaloni”, trupul tânărului fiind găsit atârnat printre frunzele și ramurile, în jurul orei 8:00.

Nenorocirea a avut loc pe Corso Orbassano, 132, în apropierea bulevardului Sebastopoli.

„În această dimineață, în Orbassano, în zona pieței, un om s-a spânzurat. Era ascuns printre copaci și nu a fost văzut imediat. Am trecut cu câinele meu pe acolo, dar nu am observat nimic, mai târziu am văzut cadavrul pe pământ, o scenă șocantă! Odihnește-te în pace!”, a povestit un martor, potrivit observator.tv.

Până la această oră, motivele gestului tânărului român rămân necunoscute.