Un transsexual celebru rupe tăcerea: ”M-a dus în Anglia să mă prostitueze…” Povestea are legătură cu Florin Salam!

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a obținut mărturii șocante din partea unui transsexual celebru. (Reduceri mari la jocuri PC) Vestitul Roxi o acuză pe Marya Narcisa, devenită cunoscută după ce a apărut în anturajul lui Florin Salam, că l-ar fi atras în Anglia și că l-ar fi determinat să practice cea mai veche meserie din lume. Întreaga poveste are legătură, indirect, cu faimosul cântăreț de manele.

Marya Narcisa este o dansatoare cunoscută în lumea maneliștilor, datorită lui Florin Salam. A trecut prin clipe de coșmar după ce a fost acuzată că ar duce femei la prostituție. A negat ferm acuzațiile, dar transsexualul Roxi a decis să rupă tăcerea în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România. Și a lansat acuzații fără precedent la adresa dansatoarei preferate a lui Florin Salam. Travestitul susține că Marya Narcisa l-ar fi atras în Anglia și că l-ar fi „scos la produs”. Ba mai mult, transsexualul a acuzat-o pe dansatoare că i-ar fi furat și banii. (Promotiile zilei la monitoare)

“Narcisa, dansatoarea lui Florin Salam, m-a dus în Anglia să mă prostitueze. Mi-a chemat clienți și am și martori. Această femeie mi-a furat banii. Lumea trebuie să știe că este o prefăcută. Și că fură bani și cheamă fete la produs. Cu asta se ocupă. M-a trimis cu 50 de lire acasă. Mi-a luat banii, îi vreau înapoi. Mi-a cerut împrumutut, dar nu i-am mai văzut înapoi. Am stat acolo aproape trei săptămâni. Și am început munca după patru zile. Apoi a pus anunțuri cu mine”, a spus Roxi pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România. (VEZI AICI: CE A FĂCUT FLORIN SALAM CÂND I S-A PROPUS SĂ MEARGĂ LA PROSTITUATE)

S-a lăudat că face 500 lei pe seară

În urmă cu șapte ani, transsexualul Roxi a avut parte de o noapte albă… dar nu în sensul în care și-ar fi dorit. Polițistii l-au ridicat, direct de la “locul de muncă”, pentru a-l amenda. În situația lui s-au mai aflat și alte „fete”. La momentul respectiv, nu s-a supărat deloc că oamenii legii l-au luat la rost și, fără să stea pe gânduri, s-a lăudat că face chiar și 500 de lei pe noapte și că nu are concurență în zonă. (CITEȘTE ȘI: ADEVĂRATUL MOTIV PENTRU CARE FLORIN SALAM A FOST AUDIAT DE PROCURORII DIICOT)

Și-a tatuat pe spate numele Florin

În urmă cu ceva timp, după ce în presă a apărut informaţia potrivit căreia celebrul manelist a renunţat la serviciile sale din cauza Roxanei Dobre, care ar fi devenit extrem de geloasă, Narcisa a vorbit deschis despre relaţia pe care o are cu Florin Salam.

”Sincer, nu aş putea să fiu geloasă în locul Roxanei. Da, am o relaţie cu Florin Salam. Florin mă complimenta zilnic. Aştept să mă sune Salam să clarifice situaţia. Am tatuat pe spate numele Florin”, a povestit dansatoarea, într-o emisiune TV. După ce a pus pe toată lumea pe jar, dansatoarea de manele a mărturisit că şi-a făcut tatuajul în timpul relaţiei pe care a avut-o cu un alt manelist, Florin Purice. (NU RATA: S-A ÎNTORS DANSATOAREA-NUCLEARĂ A LUI SALAM!)

Zâzanie în familia lui manelistului?!

În trecut, Narcisa l-a însoţit pe Florin Salam la câteva concerte pe care acesta le-a susţinut în străinătate. Roxana Dobre ar fi fost cuprinsă de gelozie când ar fi aflat că între partenerul ei de viață și noua lui dansatoare favorită relațiile sunt extrem de… cordiale. De fapt, cei doi păreau să se înțeleagă extraordinar de bine, iar acest lucru ar fi făcut-o pe partenera lui Florin Salam să intre la bănuieli. Pentru a calma spiritele, după acest episod, Florin Salam a decis să apeleze din ce în ce mai rar la serviciile brunetei.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)