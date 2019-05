Unde a ajuns să trăiască fosta soție a lui Adrian Mutu! Alexandra duce o viață de prințesă

Alexandra Dinu trăiește visul american alături de iubitul ei, care nu și-a dorit să locuiască singur peste Ocean, așa că s-au stabilit amândoi acolo.

De când s-a despărțit de Adrian Mutu, pentru Alexandra Dinu au mers toate ca pe roate, atât în carieră, cât și în viața personală.

De patru ani, Alexandra Dinu s-a mutat în America, de dragul iubitului său, actorul şi producătorul de film Jeffrey Greenstein, însă cei doi îşi trăiesc în mare discreţie povestea de dragoste. Actriţa l-a luat cu ea în State şi pe Mario, băieţelul pe care îl are din căsnicia cu fotbalistul Adrian Mutu şi care împlineşte 16 ani anul acesta, anunță revista viva.ro.

După 16 ani în care a locuit în Italia, Alexandra s-a mutat în Statele Unite, acolo unde trăieşte o frumoasă poveste de dragoste cu un superstar de la Hollywood – Jeffrey Greenstein, unul dintre producătorii ”Loving Pablo”.

Nici Alexandra nu este străină de lumea filmului de la Hollywood. Recent, a jucat în filmele ”Bullet Head” ( Capcană mortală), cu Adrien Brody şi ”Final Score”, alături de Dave Bautista şi Pierce Brosnan.

”Faptul că am un copil a fost ca un test pentru iubitul meu la începutul unei noi relaţii. Consider că un bărbat care te iubeşte cu adevărat nu are cum să nu-ţi iubească la fel de mult şi copilul.

Nu aş fi putut să am o relaţie decât cu un bărbat care nu doar îmi acceptă copilul, dar îl iubeşte şi e fericit să îl aibă parte din viaţa lui. Ceea ce mi s-a părut important în astfel de situaţii este ca Mario să înţeleagă că partenerul meu de viaţă nu este noul lui tată”, a declarat, la un moment dat, Alexandra Dinu.