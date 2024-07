Unde a pierdut Cornel de la Insula Iubirii MILIARDE de lei! Iustina l-a dat de gol: „Mereu mă ceartă”. VIDEO

Nici bine nu a început sezonul 8 de la Insula iubirii că deja numele concurenților se află pe buzele tuturor telespectorilor. De data aceasta, în prim-plan se află Cornel Luchian (38 de ani) și Iustina Loghin (24 de ani). Cei doi viitori soți au venit pe insula tentațiilor să-și testeze fidelitatea și s-au făcut remarcați încă din prima ediție a show-ului.

Iustina Loghin și Cornel Luchian formează unul dintre cele mai controversate cupluri din noul sezon Insula iubirii. Cei doi au reușit să captiveze atenția telespectatorilor încă din primele ore de difuzare a show-ului. Au venit pe insula tentațiilor cu gândul la viitoarea lor nuntă, care este deja programată pentru când vor plece din Thailanda, convinși că vor rezistat tentațiilor și vor pleca împreună.

Încă de la primele sale apariții pe micile ecrane, Iustina a dovedit că este o fire extrovertită și sinceră, însă nu același lucru se poate spune și despre partenerul ei. În timpul testimonialelor, aceasta a dezvăluit o serie de detalii despre partenerul ei. Antreprenor în domeniul construcțiilor, Cornel a mai fost însurat o dată și este tatăl a 4 copii. În urmă cu mulți ani, bărbatul a trecut printr-un episod traumatizant, un accident teribil care i-a schimbat complet viața.

Când avea 25 de ani, a suferit un accident grav de mașină în Italia. Impactul a fost atât de violent încât presa străină îl declarase mort. A urmat o perioadă în care a fost paralizat, perioadă peste care nu putea trece fără ajutorul soției sale.

După 11 ani de relație cu femeia care i-a dăruit 4 copii, Corel s-a îndrăgostit de Iustina, actuala iubită. A urmat un divorț complicat și o perioadă în care Cornel a căzut în depresie. Fiind vulnerabil, atunci a fost momentul în care bărbatul a cedat emoțional și psihic. S-a apuca să joace la jocuri de noroc și să piardă sume importante de bani – de ordinul miliardelor.

În prezent, Iustina și Cornel sunt logodiți și ar urma să se căsătorească dacă trec testul fidelității de pe Insula iubirii. De altfel, tânăra de 24 de ani a fost cea care și-a dorit să afle dacă relația lor este menită să dureze în timp.

„Cornel mă mai ceartă, uneori. Vezi că scoți prea multe cuvinte pe gură, vezi că… Aia simt, aia fac! De exemplu, când am fost la casting s-a supărat foarte tare pe mine… că am vorbit prea mult. Eu nici nu mai țineam minte ce am vorbit la cât de mult am vorbit. Am stabilit data nunţii! Am dat avans pentru toate! Cea mai minunată zi din viaţa mea va fi ziua nunţii mele!”, a mărturisit Iustina despre Cornel, iubitul ei.