Dan Negru nu numai că nu mai face emisiune de Revelion, după un maraton de 22 de ani la Antena 1, dar și ”fuge” din țară chiar în acea perioadă! Cel devenit Regele audiențelor nu mai vrea gălăgie. Așa că se retrage undeva unde spectacolul petardelor nu există. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Isterie națională a fost atunci când Dan Negru a anunțat că anul acesta nu mai face emisiune de Revelion, după ce aproape un sfert de veac a fost pe sticlă în acea perioadă. ”Regele audiențelor” a fost amenințat că i se vor tăia cauciucurile la Mercedes (Vezi AICI detalii), a fost implorat să revină asupra deciziei, ajungându-se chiar până la petiție pe masa lui Iohannis. Iar o tânără a lăsat de înțeles că-și va pune capăt zilelor (Vezi AICI detaliile).

Dan Negru pleacă de Revelion la New Delhi

Dan Negru a fost de neclintit. Revelion? Deocamdată, se ține de decizia pe care a luat-o atunci când a semnat cu postul concurent, Kanal D, și a început emisiuni de o altă tematică, ”Jocul cuvintelor” și ”Tu decizi”. Dar ne apropiem de trecerea dintre ani… Dan Negru ce face? CANCAN.RO a aflat totul! Se pare că ”Regele audiențelor” chiar fuge total de Revelioane.

Un amic al celebrului prezentator a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, ce planuri de final de an are celebrul Dan Negru. Se pare că lasă România în urmă și pleacă, pentru câteva zile, tocmai în India! ”S-a săturat de Revelioane! Nu e glumă. Va pleca în India, pe 28 sau 29 decembrie, și va sta până pe 6 ianuarie. Nu mai vrea să audă de Revelion, de gălăgia de atunci, de petarde… De tot. Vrea liniște. Iar acolo este liniște. Pleacă alături de familie, la New Delhi”, a povestit amicul lui Dan.

Mai mult, s-a amuzat în dezvăluirea lui: ”Chiar a întrebat cum e cu telefonul acolo. Și când a aflat că e vreo trei dolari minutul de convorbire, a zis: `perfect! Îl închid când stau acolo!`”

