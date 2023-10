Dacă v-ați întrebat vreodată de unde provin produsele „Cămara noastră” comercializate de Lidl, să știți că nu ar trebui să vă surprindă deloc faptul că acestea sunt produse chiar la noi în țară. În ultimii ani, a devenit o obișnuință ca marii retaileri să achiziționeze alimente de la furnizori locali, cu atât mai mult cu cât în rândul românilor există o tendință de a se îndrepta către produsele realizate local. De exemplu, nemții de la Lidl au un brand propriu – Cămara noastră – sub care vând doar produse „made in Romania”.

Unde se fac, de fapt, produsele „Cămara noastră” de la Lidl

Lidl România este unul dintre cei mai mari retaileri din țară, dar și din Europa, având magazine răspândite pe întreg continentul. Clienții Lidl au la îndemână nu doar produse alimentare, ci și articole vestimentare, unelte sau accesorii de grădinărit ori articole pentru animale de companie.

Lidl se remarcă și prin abordarea sa proactivă în ceea ce privește ofertele. Săptămânal, retailerul lansează un catalog care prezintă clienților reducerile disponibile, cât și noile produse ce au ajuns pe rafturile magazinelor, împărțite totodată și pe săptămâni tematice dedicate regiunilor faimoase din Europa, cum ar fi: săptămâna italiană, săptămâna grecească, săptămâna iberică sau mediteraneană.

Retailerul german a anunțat că a crescut numărul de furnizori și producători români cu care colaborează. Spre exemplu, în 2022, a crescut numărul de furnizori români de fructe și legume cu 43% față de anul 2021, precum și numărul de furnizori de produse din România pentru întreg sortimentul Lidl, cu 5% în plus.

„Cămara noastră” înseamnă produse românești

Un element important în paleta de produse comercializate de Lidl este brandul „Cămara noastră” sub care se comercializează produse românești. Pe pagina de Facebook LIDL România se poate descoperi că din „Cămara noastră” nu lipsesc: aperitive (mușchiuleț de porc afumat, ciolan presat, parizer țărănesc cu piept de pui și salam cu înveliș de ceapă și usturoi), brânzeturi (caș afumat, brânza din lapte de capră, brânză Horezu din lapte de oaie, cașcaval împletit și afumat) sau conserve (varză și fasole cu cârnați, ciorbă de fasole și fasole cu cârnați).

„Cămara noastră a prins viață din dorința de a sărbători și perpetua gustul autentic românesc. Și pentru că dragostea și respectul pentru gustul autentic românesc nu puteau fi aduse la viață decât folosind cele mai înalte standarde de calitate, am creat parteneriate cu cei mai buni furnizori autohtoni. Doar așa am reușit să umplem rafturile Cămara noastră cu o mulțime de produse tradiționale, create după rețete din toate zonele țării, prin tehnologii moderne ce îmbină perfect meșteșugul cu inovația. Produsele românești din gama Cămara noastră reprezintă tot atâtea ocazii de a promova furnizori locali, așa cum procedăm și în cadrul săptămânii tematice Săptămâna românească”, explică reprezentanții Lidl.

Lider în ceea ce privește cifra de afaceri și profitul

Lidl se află în fruntea clasamentului pe piața din România în ceea ce privește vânzările. Încă de la intrarea pe piața din țara noastră, în 2011, când au fost inaugurate primele magazine, compania s-a poziționat drept una dintre cele mai profitabile din industrie. Lidl operează peste 350 de magazine în România și nu doar că deține o poziție de lider în ceea ce privește cifra de afaceri, ci și ca profit, Lidl fiind, în 2022 în fruntea clasamentului.

Potrivit Zf.ro, Lidl România a raportat, în 2022, un profit net de aproximativ 214 milioane de euro și o cifră de afaceri de 3,7 miliarde de euro. La nivel global, retailerul german a raportat vânzări de 114,8 miliarde de euro și un profit net de 1,6 miliarde de euro.