Unul dintre cei mai controversați interlopi din România, arestat într-un mega-dosar al DIICOT!

După ce, în prima zi a lunii august, a dat explicații în fața anchetatorilor de la DIICOT, recent, Gheorghe Cocoș, unul dintre ucigașii celebrului cascador Florin Mărculescu, a fost arestat preventiv într-un mega-dosar în care este vizat pentru mai multe infracțiuni deosebit de grave. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat in posesia unor informații de ultimă oră.

În urmă cu câteva săptămâni, procurorii DIICOT împreună cu ofițeri de poliție judiciară au efectuat un număr de 34 de percheziții în București și în județele Ilfov și Prahova. Peste 40 de persoane au fost programate la audieri în cazul menționat. Gheorghe Cocoș a fost adus și el în fața anchetatorilor. Asta pentru că, începând din august 2017, ar fi făcut parte dintr-un grup care ar fi comis mai multe infracțiuni, unele deosebit de grave.

În perioada menționată de procurori, membrii grupului infracțional din care ar fi făcut parte și Gheorghe Cocoș ar fi cumpărat și introdus pe teritoriul României 499 de bancnote de 100 de euro falsificate în Bulgaria, ar fi comercializat droguri de mare risc în Capitală, ar fi traficat şi cumpărat influență şi ar fi înlesnit şi obţinut sume de bani de pe urma activităţii de prostituţie desfăşurată în Bucureşti.

Gheorghe Cocoș, arestat preventiv

În urmă cu câteva zile, autoritățile au luat o măsură drastică împotriva celui care a participat la uciderea cascadorului Florin Mărculescu. Gheorghe Cocos a primit un madat preventiv de arestare de 30 de zile, în mega-dosarul care se află pe birourile procurorilor DIICOT.

Fosta parteneră de viață a lui Gheorghe Cocoș, îngrozită de faptele acestuia

„Le-a făcut pe toate, este vinovat! Trafic de droguri, bani falși, prostituție, proxenetism, multe… M-am întâlnit acum și cu Ion Alexandru, șoferul lui. Cu asta s-a ocupat. Acesta este și motivul pentru care am plecat de lângă el. Să ajungă unde îi este locul. Vreau să-mi iau mașina, banii, terenurile înapoi, tot ce a fost al meu. Clienții au ajuns să fugă de mine. Omul ăsta m-a distrus, mi-a făcut plângeri la barou. Vreau să mă reabilitez ca om. Știam că va fi reținut. Nu este nicio surpriză pentru mine. El trebuia să ajungă aici, iar Ion Alexandru cu atât mai mult. Au nenorocit oameni. Mi-a tăiat conductele la mașină, frânele, multe, multe mi-a făcut. Am dovezi pentru toată lumea, pe mine doar să mă cheme. Nu mai am nimic de pierdut, voi spune tot. Am fost cu un interlop. Mi-a trimis niște mesaje incredibile… Din cauza lui, era să-mi pierd copiii, mama, sora, prietenii. Mă pierdusem și pe mine. Acum, îi cer scuze domnului avocat Aurel Despa și Baroului Dâmbovița. Au avut încredere în mine, iar eu am dezamăgit. Când am plecat, Cocoș mi-a spus că dacă am ieșit din barcă, mă va distruge. Acum, simt din nou că trăiesc. Mă simt eliberată!”, a spus Luminița Nuță, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Cine este Gheorghe Cocoș

În martie 1998, o țară întreagă era șocată de modul violent în care a murit cascadorul Florin Mărculescu. El se afla într-o discotecă din Ciolpani, atunci când doi interlopi s-au luat de o tânără. Florin a scăpat-o din ghearele agresorilor, însă avea să plătească scump acest gest. Cascadorul a fost bătut cu bestialitate, fiind lăsat într-o baltă de sânge. Medicii nu au mai putut să îl ajute. Ucigașii au fugit a doua zi după crimă și au fost prinși în Germania.

Criminalii, Gheorghe Cocoș și Gabriel Merlă, au fost prinși și condamnați la 20 de ani de închisoare, iar în urmă cu ceva timp au fost eliberați, după ce, din pedepse, le-au fost scăzute orele de muncă prestată la penitenciar. Spre sfârșitul pedepsei, ei au încercat de mai multe ori să obțină eliberarea condiționată. În timpul mandatului președintelui Traian Băsescu, Gheorghe Cocoș a încercat chiar să-și cumpere grațierea contra sumei de 70.000 de euro.