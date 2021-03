UTA scoasă din cursa pentru play-off în Bănie: „Acesta este nivelul nostru!”

În deschiderea rundei 28 a Ligii 1, UTA Arad, formație clasată pe locul 10 cu 33 de puncte, a cedat cu scorul de 2-0 în Bănie disputa cu Universitatea Craiova.

„Juveții” au tranșat disputa în favoarea lor în al doilea mitan prin două goluri marcate de Dan Nistor (min. 69) și Tudorie (min.90+1).

În urma acestui eșec „Bătrâna Doamnă” a rămas la patru puncte distanță de locurile de play-off însă FC Botoșani și Academica Clinceni nu au evoluat încă în acastă rundă. La finalul partidei de la Craiova, Laszlo Balint, antrenorul nou-promovatei, a recunoscut că elevii săi și-au luat gândul de la play-off, urmând a evolua în play-out unde vor lupta pentru evitarea retrogradării.

„Craiova are genul de jucători care te taxează. Le-am spus și jucătorilor: intrăm în play-out și trebuie să fim foarte concentrați să evităm retrogradarea. Am greșit când mi-am dorit calificarea în play-off. Ăsta e nivelul nostru, trebuie să fim conștienți, să băgăm capul în pământ și să muncim în continuare. Eu indiferent ce adversar o să am în față o să abordez meciul la victorie. E o pauză de două săptămâni în care o să analizăm ce ne dorim și ce își dorește fiecare jucător individual. E momentul să ne asumăm și să vedem ce putem să facem până la finalul sezonului”, a declarat Laszlo Balint, antrenorul formației UTA după meci.

Cu acest scces, oltenii și-au consolidat locul 3 în Liga 1 cu 56 de puncte, apropiindu-se de FCSB și CFR Cluj, cele două urmând a se duela vineri pe „Național Arena”.

Program etapa 28 Liga 1

Universitatea Craiova – UTA Arad 2-0

Miercuri, 17 martie

ora 17:30 Viitorul Constanța – Chindia Târgovişte

Joi, 18 martie

ora 17:00 Astra Giurgiu – FC Botoşani

Vineri, 19 martie

ora 17:30 FC Voluntari – FC Hermannstadt

ora 20:30 FCSB – CFR Cluj

Sâmbătă, 20 martie

ora 19:15 FC Argeș – Academica Clinceni

ora 21:30 Politehnica Iași – Dinamo Bucureşti

Duminică, 21 martie

ora 16:00 Sepsi OSK – Gaz Metan Mediaş