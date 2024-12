Vă mai amintiți de Ligia Hoka de la Frumusețe pe muchie de cuțit? I se spunea că seamănă cu Sharon Stone, după transformare, iar acum...

Ligia Hoka a devenit cunoscută pe vremea emisiunii „Frumusețe pe muchie de cuțit”, unde s-a ales cu o transformare de zile mari. La finalul ediției, aceasta parcă era altă persoană, fiind comparată cu o vedeta de la Hollywood, Sharon Stone. Au trecut 14 ani de când a dispărut din lumina reflectoarelor și și-a văzut de viață. Vă mai amintiți de clujeancă?

Ligia Hoka și-a schimbat radical înfățișarea în cadrul emisiunii „Frumusețe pe muchie de cuțit”, care era difuzată la Pro TV. Femeia s-a ales cu o transformare radicală și nimeni n-o mai recunoștea. La acea vreme, nimeni nu știa motivul pentru care clujeanca și-a dorit să ajungă în cabinetul medicului estetician.

După ediția din cadrul faimoasei emisiuni de la Pro TV, Ligia era de nerecunoscut. Aceasta ne mărturisea, în 2017, prin ce chinuri trecuse alături de soțul ei înainte să ia parte la acest show.

”Multă lume se întreba de ce arătam aşa, însă am tăcut, n-am spus nimic. Soţul mă bătea aproape zilnic, mă snopea, de asta arătam în acel fel. Am trăit ani la rând un coşmar alături de el. Am suportat bătăile, nu l-am părăsit pentru că avem o fetiţă împreună, am sperat că poate se schimbă, însă asta nu s-a întâmplat”, ne spunea, în exclusivitate, Ligia Hoka, în urmă cu 7 ani.