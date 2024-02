Vacanță cu peripeții pentru Sore. Plecarea în Maldive, un roller coaster de emoții și evenimente

Plecarea în Maldive, planificată din urmă cu un an, i-a adus lui Sore nu doar plăcere, ci și tensiunea la cele mai ridicate cote. Din cauza neglijenței, îndrăgita artistă era să piardă avionul către micul sejur pe care o plătit o sumă considerabilă.

Sore le-a dezvăluit fanilor săi întreaga poveste care, din moment ce s-a terminat cu bine, nu poate fi privită decât cu mult umor. Vedeta a plănuit această vacanță împreună cu prietenele ei și aceasta era deja achitată. Numai că, în mintea sa, artista a decalat cu o zi prezența la aeroport.

Sore a uitat de vacanța programată

În ziua plecării, Sore și-a văzut de treburile ei zilnice. Vedeta, aflată pe scaunul de la manichiură, își trăia liniștită momentele de răsfăț feminin. Salvarea sa a venit de la o prietenă, care a sunat-o să o întrebe unde este și dacă a ajuns în aeroport. Cântăreață a conștientizat că a încurcat ziua plecării, iar motivul care a dus la această întâmplare a fost repede elucidat. Aceasta își notase în calendar ziua de 13, în loc de 12.

„Am uitat să plec în vacanță în Maldive, pe care mi-am dorit-o mult de tot. Era plătită. Anul trecut, în februarie, eu știam că plec în Maldive pe 13. Și mi-am pus în calendar pe 13, ca nu cumva să uit. Și pe 12, eram la manichiură și mă suna prietena mea: ”Noi suntem în lounge, tu unde ești?” În care lounge, în aeroport? Am simțit că mi se scurge viața din mine. Am dat atâția bani ca să mă duc în Maldive și am uitat?”, a povestit Sore

Sore a ajuns la timp în aeroport

Vedeta s-a grăbit repede acasă după apelul primit de la prietena ei. Cu toate că situația părea un pic tensionată, norocul ei a fost că avea deja bagajele pregătite și a reușit să ajungă la aeroport în timp util. Cu pasi grăbiți, a trecut rapid toate controalele și formalitățile de la aeroport. Evident, norocul lui Sore a ținut mai ales de faptul că avionul către destinație a avut întârziere.

„Ce-am făcut? Am sărit de la manichiură, m-am dus acasă repede, repede, aveam bagajele făcute, pentru că am fost organizată. Am ajuns într-un timp aproximativ. Am sărit peste toate cozile, în viața mea nu am ajuns așa de repede la poartă și a avut și avionul un pic de întârziere. Am prins, am ajuns” , a spus Sore.