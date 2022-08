Vacanţă de coşmar la Marea Neagră pentru o româncă: „Mi-am făcut răni incredibile”

Deși vara a ajuns la final, românii se înghesuie în ultimele zile de vacanță pe litoralul românesc, mai ales că anul acesta școala va începe cu 10 zile mai devreme, astfel că nu se mai poate merge decât până la 4 septembrie în concediu, dacaă ai copii de vârstă școlară.

Însă aglomerația de pe litoral nu este mereu benefică, mai ales dacă ai trecut de vârsta adolescenței și nu îți mai dorești să vezi multă lume în același loc. Recent, o româncă povesteşte că a avut parte de un concediu nu tocmai plăcut, pe litoralul de la noi, unde a fost cu copilul mic.

Femeia a povestit, pe un grup de Facebook dedicat vacanţelor, că nu recomandă staţiunea celor cu copii mici.

Deşi sezonul estival ar putea părea la sfârşit, abia a început programul „Litoralul pentru toţi”, unde românii se pot bucura de concedii mai ieftine pe litoralul românesc.

Iată ce vacanță de coșmar la Marea Neagră a avut românca

”Nu recomand concediu de familie cu copil mic în Eforie Nord sub nicio formă. Nu ai acces cu căruciorul peste tot, pe plajă trebuie să cobori scări și pe unde se poate coborî e îmbulzeală mare sau trec mașini.

E foarte multă lume, manele pe plajă, șezlonguri atât de apropiate de mal încât își bagă ăia picioarele în apă (imaginați-vă cu cărucior într-o mână, copilul în alta, trecând prin apă, că nu poți să treci de șezlong). Te obligă să iei 2 șezlonguri adică 100 lei la zi, loc de cearşaf, cum zic ei, doar dacă te duci cu noaptea în cap, că toți stau îmbulziți plus și în apă.

Străzile, vai de ele străzi. Jeg, PET-uri, sparte. Ce mai! O adevărată splendoare să umbli cu căruciorul. Pe faleză, servire în sictireală, plus manele sau sârbe aferente”, a spus supărată femeia.

O turistă româncă supărată:”Nu recomand această stațiune pentru o familie cu copil mic”

”Unde a meritat e la centru de recuperare Techirghiol! Acolo un mare DA. 30 lei intrarea sau 10 intrări 200 lei. Șezlong inclus, dușuri, apă sărată caldă, nămol. Apropo, pe plajă dacă vrei să te duşezi e 5 lei taxa, mi-am făcut niște răni incredibile de la nisipul ăla la degete.

Nu recomand această stațiune pentru o familie cu copil mic.

Acum, noi nu ne-am dus la ultra all inclusive. Mai mult pentru copil să vadă marea, să se joace în apă și nisip.

Cazarea a fost super faină, deși cam departe, însă asta deja ne-am asumat. Sper că a ajutat această recenzie”, a scris românca pe pagina Vacanțe do it yourself, de pe Facebook.

