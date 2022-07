Vacanță de coșmar pentru Lili Sandu și familia ei, în Grecia: „Am crezut că o să fie ceva foarte frumos, dar a fost...”

Lili Sandu (43 de ani) este bucuroasă că a ajuns cu bine acasă, după experiența șocantă din Grecia. Fosta prezentatoare TV și familia sa cu feribotul către Atena, dar ce au pățit i-a speriat cuplit. Cel mai afectat a fost fiul actriței și al lui Silviu Țolu, Thomas.

Lili Sandu este mereu activă pe rețelele de socializare, unde știe să îți țină fanii aproape. De data aceasta, fosta prezentatoare TV le-a povestit urmăritorilor de pe Instagram prin ce experiență de coșmar a trecut în Grecia. Când se îndreptau spre Athena cu Feribotul, Lili Sandu și Silviu Țolu, soțul său cu 12 ani mai tânăr, au avut parte de o sperietură zdravănă.

„Doamne, azi a fost o aventură aventuroasă, cum îmi place mie să-i zic. Am avut parte de o întâmplare neplăcuta. Am crezut că o să fie ceva foarte frumos, dar a fost un coșmar. Venirea cu feribotul către Atena. Deci nu cred că am făcut atât de multe rugăciuni în ultimul an. Am crezut ca murim", a dezvăluit Lili Sandul pe Instagram.

Lili Sandu, despre experiența din Grecia: „Nu vreți sa știți prin ce am trecut. Am făcut și un atac de panică”

Actrița a fost atât de speriată de valuri și de vreme, încât a făcut chiar un atac de panică. Nici Thomos, băiețelul său de nici doi ani, nu a fost ferit de sperietură și i s-a făcut rău.

„Nu vreți sa știți prin ce am trecut. Am făcut și un atac de panică. Chiar ne-am speriat foarte tare, lui Thomas i-a fost foarte rău. Valurile erau extrem de mari. Ne-am speriat foarte tare, nu o să mai repet experiența asta. Bine că am ajuns cu bine, abia aștept să ajungem acasă, foarte frumos în Atena, dar tot mai bine e în București", a adăugat Lili Sandu.