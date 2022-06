Lili Sandu, dezvăluiri neașteptate despre primul an de maternitate. Vedeta s-a refugiat în alcool

Lili Sandu a avut parte de o perioadă destul de grea după ce a dat naștere unui bebeluș minunate. Vedeta a fost ținta răutăților gratuite din partea oamenilor care nu o cunosc, tocmai de aceea a decis că este momentul să pună oprească aceste comentarii răutăcioase, care o afectează în continuare.

La 43 de ani, momentul în care a devenit pentru prima dată mamă, Lili Sandu a fost încercată de tot felul de stări și emoții pe care nu a reușit să le înțeleagă în primul an de la naștere. Astfel, într-o apariție mai veche, a vorbit despre aceste aspecte, dar și despre legătura pe care a avut-o cu alcoolul în acele momente.

Lili Sandu, mărturisiri despre perioada în care s-a spus că s-a refugiat în alcool

După ce a devenit pentru prima dată mamă, vedeta s-a dedicat trup și suflet copilului său, tocmai de aceea a făcut tot posibilul ca celui mic să nu îi lipsească nimic. Din acest motiv, în unele situații vedeta se simțea fără puteri, mai ales în primele luni. Orice proaspătă mămică este predispusă să treacă printr-o depresie post-natală, iar Lili Sandu susține că s-a confruntat și ea cu asta.

Într-o emisiune de televiziune, aceasta a menționat că uneori simțea nevoia să se retragă departe de restul lumii pentru câteva minute și să bea un pahar de vin pentru a se putea liniști. Din păcate, oamenii au interpretat acest lucru greșit, spunându-se despre ea că s-a refugiat în alcool din cauza schimbărilor pe care le experimentează. Pentru a lămuri aceste zvonuri, Lili Sandu a vorbit pe larg despre aceste aspecte în podcastul lui Cătălin Măruță.

„Am fost invitată la o emisiune în care am dat un interviu și cumva s-a extrapolat cum că au existat momente destul de dificile în primul an de maternitate. Au fost momente în care eram în baie și plângeam pentru că erau niște sentimente și niște stări pe care le aveam și nu puteam să le gestionez. Și atunci aveam nevoie de momentul meu în care eram doar eu cu mine, în care beam un pahar cu vin și a spus că m-am refugiat în alcool. Era vorba strict de acele momente. Eu mi-am alăptat copilul până la un an și aproape 4 luni, deci clar nu aveam cum să fac asta când eu alăptam’’, a declarat Lili Sandu în podcastul Acasă la Măruță.