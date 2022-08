Vacanță de vis pentru Simona Gherghe și Răzvan Săndulescu. Unde au plecat cei doi fără copii

Simona Gherghe petrece momente frumoase alături de partenerul său, departe de copii. Cei doi soți au luat decizia de a pleca într-o vacanță departe de România și de a se relaxa pentru ca din toamnă să își poată continua proiectele, conform planului.

Până la premiera noului sezon al emisiunii „Mireasa”, Simona Gherghe a mai avut câteva zile libere pe care a decis să le petreacă alături de Răzvan Săndulescu, bărbatul cu care și-a întemeiat o familie minunată. Cei doi și-au lăsat copiii acasă și au plecat să viziteze unul dintre cele mai frumoase locuri pe care românii le adoră.

Unde au plecat în vacanță Simona Gherghe și Răzvan Săndulescu

După ce s-au bucurat de o vară frumoasă alături de copiii lor, Simona și Răzvan s-au gândit că este nevoie să petreacă mai mult timp doar ei doi, tocmai de aceea au planificat o vacanță în Turcia pentru câteva zile. Peisajele minunate de acolo și atmosfera i-au cucerit de-a dreptul pe aceștia, imaginile de pe rețelele de socializare fiind dovada vie.

Deși au plecat de acasă cu inima strânsă, mai ales pentru că cei mici nu i-au însoțit, Simona și Răzvan au rămas impresionați de ceea ce au descoperit în Istanbul. După experiențele neplăcute din trecut, cei doi au reușit să se bucure cum se cuvine de toate atracțiile turistice.

„Noi suntem în vacanță în Turcia. Cred că v-am mai spus că am venit așa cu destul de multe îndoieli în ceea ce privește Turcia și sistemul ăsta all inclusive, pentru că înainte să avem copiii, am mai fost de două ori și nu ne-a plăcut deloc. De la faptul că era prea cald până la mâncare, în fine, nu a fost ce trebuie. Însă, acum, este senzațional aici și nu resimțim deloc căldura. Pentru că grădina în care ne aflăm se află într-un parc și nu sunt țânțari. Până acum ne plăcea Grecia, însă acum ne place Turcia”, a scris Simona Gherghe pe Instagram