Vacanța în Turcia s-a transformat într-un calvar pentru un român. Ce a pățit bărbatul: „Ce era să fac? Să mă iau la bătaie?”

Vacanță de coșmar pentru un turist român! Bărbatul a plecat în Turcia, alături de partenera sa, însă planurile au decurs așa cum se așteptau. Ajunși acolo, au avut parte de mai multe situații neplăcute. Ulterior, acesta a povestit calvarul prin care a trecut din dorința de a avertiza persoanele care își doresc să aleagă aceeași destinație.

A început sezonul vacanțelor, iar mulți români au plecat deja în concediu. În timp ce unele persoane aleg să se bucure de litoralul românesc, alții aleg să plece în diverse destinații din străinătate, printre cele mai căutate se numără și Istanbul. Acolo a ales să meargă un cuplu care a întâmpinat mai multe probleme.

Precum majoritatea turiștilor care aleg să meargă în Istanbul, românul a vizitat Marele Bazar, una dintre cele mai mari și vechi piețe acoperite din lume. Comercianții de acolo apelează la tot felul de strategii pentru a scoate bani frumoși din buzunarele vizitatorilor.

Românul a povestit pe un grup de Facebook, dedicat turismului din Turcia că a fost și el păcălit la Marele Bazar. Bărbatul și iubita lui au mâncat un kebab care nu a fost așa gustos precum se așteptau. În plus, au plătit pentru el 55 de euro. Totodată, vânzătorii nu i-au oferit bon fiscal, ci o hârtie cu scris de mână.

„Fraților, am mâncat împreună cu prietena mea în Bazar câte un kebab (muuult sub așteptări) și am plătit 1900 de lire. Hoție pe față… Sper să ajute pe cineva pățania mea.”, a mărturisit românul, potrivit Adevărul.