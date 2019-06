Valentin Uritescu trăiește o dramă de nedescris. Actorul nu mai poate să meargă

Valentin Uritescu a împlinit ieri onorabila vârstă de 78 de ani, motiv pentru care i-a sunat telefonul încontinuu, iar urările, dar și mesajele de felicitare l-au copleșit, a mărturisit soția lui într-un interviu. Din păcate, artistul nu s-a putut bucura pe deplin de toată atenția și suferă enorm din cauza problemelor de sănătate care s-au agravat. În plus, el trăiește o dramă de nedescris: nu mai poate să meargă.

Valentin Uritescu nu mai poate să meargă

Actorul Valentin Uritescu a apărut ultima dată în public în urmă cu doi ani, cu ocazia galei Premiilor Gopo 2017, când a primit premiul pentru întreaga activitate. Cu toate acestea, ieri, 4 iunie, de ziua lui de naștere, a primit o mulțime de mesaje și telefoane de la apropiați și colegii alături de care a jucat în filme și piese de teatru de-a lungul carierei sale. Valeria, femeia cu care este căsătorit de 52 de ani și care i-a dăruit un băiat, a vorbit în urmă cu câteva ore despre starea lui de sănătate.

“Nu se simte prea bine. Îi este imposibil să se deplaseze ca altădată, ca acum câţiva ani la Premiile Gopo, când şi-a ridicat premiul. Acum nu mai poate să meargă”, a declarat Valeria, soţia actorului, relatează click.ro.

Marele artist a primit în urmă cu câțiva ani un diagnotic crunt: Parkinson, iar această veste tristă l-a făcut la un moment dat să se gândească să își pună capăt zilelor.

“Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. «Ai Sindrom Extrapiramidal!» Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: «Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!». Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: «Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!». Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, a povestit Valentin Uritescu pentru ziarullumina.ro.

De când problemele de sănătate au apărut, nimic nu a mai fost la fel în viața actorului Valentin Uritescu. “Acum stau acasă, mă mai uit la televizor. Nu mai scriu cărţi, am scris trei, ultima a fost în 2016, «Bântuit de vieţile altora», în care am povestit despre rolurile grele pe care le-am avut. Dar nu s-au vândut şi am zis să nu mai scriu. Am mai jucat în câteva seriale, au zis să mă resusciteze cumva, însă e mai greu, pentru că îmi e frică să nu greşesc în faţa camerei de filmat. Nu mai am nici casă cu grădină, am vândut tot pentru nepoata noastră, bolnavă de leucemie, însă nu am mai putut-o salva”, a mărturisit în cadrul unui interviu în urmă cu doi ani, potrivit click.ro.

În ciuda bolii cumplite care îi macină trupul, dar mai ales sufletul, Valentin Uritescu n-a renunţat iubirea lui cea mai mare: actoria. În ultimii ani, el a avut câteva apariţii semnificative în serialele “Las Fierbinţi”, care rulează la PRO TV şi în “Scene de căznicie”, difuzat la Antena 1. În total, actorul are la activ peste 50 de roluri în filme şi piese de teatru.

Valentin Uritescu – biografie

Valentin Uritescu s-a născut pe 4 iunie 1941 în județul Alba. El a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti în 1963, la clasa profesorului Constantin Moruzan. Îşi începe cariera de actor la Teatrul Maria Filotti din Brăila, unde joacă de la absolvire până în 1968. Ulterior se angajează la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. În perioada 1981–1991 joacă la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra din Bucureşti, după care se transferă la Teatrul Naţional I.L. Caragiale. Ca actor de teatru, colaborează cu o serie de regizori importanţi: Andrei Şerban, Silviu Purcărete, Alexandru Dabija, Cătălina Buzoianu, Sanda Manu, Alexandru Tocilescu, Felix Alexa. Lucru valabil şi pentru cariera lui cinematografică, marcată de întâlnirile cu Dan Piţa, Laurenţiu Damian, Mircea Daneliuc, Andrei Blaier, Sergiu Nicolaescu, Şerban Marinescu şi Cornel Diaconu.

Îndrăgitul actor a fost răsplătit cu mai multe premii: în teatru, cu Premiul Special al Juriului la Festivalul Tineretului (1978) pentru rolul Giles Overreach din Răfuiala de Philip Massinger; în film, cu premii de interpretare pentru rolurile din Noi, cei din linia intai, Rămânerea, Domnişoara Aurica, Turnul din Pisa şi A unsprezecea poruncă. Valentin Uritescu (76 de ani) a primit, pe 21 martie, la Gala Premiilor Gopo premiul pentru întreaga activitate. După ce a scris “Aşa sunt eu, prost”, actorul şi-a adunat memoriile în volumul “Să ai grijă de cel bun din tine. Amintiri”

Valentin Uritescu şi soția lui, Valeria, s-au căsătorit în urmă cu 52 de ani. Ei au împreună un băiat: Bogdan Uritescu (51 de ani), cascador, actor şi regizor. Unicul lor moștenitor a devenit și el tată de băiat: Vlad Uritescu. Deși actorul a înșelat-o de trei ori pe partenera lui de viață, aceasta nu l-a părăsit, așa cum i-a promis în fața altarului în ziua nunții… că vor fi împreună la bine și la greu. “Am o soţie uluitoare!”, a lăudat-o actorul ori de câte ori a putut.