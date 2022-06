Valentina Pelinel, dezvăluiri neașteptate despre fostele soții ale lui Cristi Borcea: ”Eu cred că au avut o viață...”

Valentina Pelinel, în vârstă de 41 de ani, a făcut dezvăluiri despre soțul ei, omul de afaceri Cristi Borcea, în vârstă de 52 de ani. Cei doi au o relaţie de mulţi ani şi trei copii minunaţi. Printre declaraţiile pe care le-a făcut în cadrul unui interviu recent, fostul model a vorbit și despre fostele soții ale actualului său partener.

Omul de afaceri Cristi Borcea are, în total, nouă copii. Alina Vidican, cea de-a doua soție, are doi copii cu omul de afaceri Cristi Borcea: Alexandru și Gloria. Din căsnicia Mihaelei Borcea cu omul de afaceri au rezultat trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. De asemenea, fostul acționar de la clubul Dinamo mai are un copil dintr-o relație cu o avocată.

Alături de ultima soţie, Valentina Pelinel, omul de afaceri pare că şi-a găsit liniştea. Cei doi au împreună trei copii, Milan, care a venit pe lume în anul 2016, iar în data de 1 martie 2019, blondina şi fostul acţionar de la Dinamo au devenit din nou părinți de gemene, Indira Maria și Rania Maria.

Ce spune Valentina Pelinel despre fostele partenere de viață ale lui Cristi Borcea

În cadrul unui interviu pentru emisiunea ”Vorbește lumea” Valentina Pelinel a fost întrebată dacă s-a gândit vreodată la faptul că mariajul său s-ar putea termina la fel cum s-a întâmplat şi în cazul fostelor partenere ale lui Cristi Borcea.

“Nu știu la ce te referi, pentru că eu cred că au avut o viață frumoasă, și eu am o viață frumoasă alături de el. Eu nu vreau să mă gândesc la ceva rău când vine vorba de familia mea, eu nu vrea să atrag răul, eu proiectez pozitiv, ca să atrag pozitiv”, a răspuns fostul model.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au făcut separare de bunuri

De-a lungul timpului, soția fostului acționar de la Dinamo a fost acuzată în repetate rânduri că ar fi intrat în această căsnicie pentru bani.

Fostul model internațional a precizat că ea și Borcea și-au făcut separare de bunuri înainte de a se căsători. Mai mult, Valentina a spus că în cazul în care se va despărți de Cristi, fiecare va pleca doar cu bunurile cu care a intrat în relație.

”Noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu! Fiecare pleacă cu ce a venit dacă va fi să ne despărțim.

Eu, când am intrat în căsătoria cu Cristi, aveam un apartament la New York. Eu voiam să plec din țară, să-mi fac o viață nouă acolo. Cel mai greu mi-a fost să aleg.

Momentul acela când Cristi mi-a spus: «ori pleci la New York, ori rămâi aici cu mine sa te lupți». Nu sunt genul să plec la rău. Eu îmi doream o familie. Așa a fost să fie, mai întâi la rău și apoi la bine. Mie mi-a lipsit el, pentru că eu pe el am vrut”, a dezvăluit Valentina Pelinel, la podcastul lui Nasrin Ameri.