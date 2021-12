CANCAN.RO plusează și defilează cu cele mai sexy bunăciuni de pe Instagram. Se anunță cod roșu de erotism, în fiecare zi, la ora 20.00. Stați cu noi pentru a vă delecta cu cele mai HOT imagini. Tatuaje, corpuri bronzate și forme de invidiat, pe toate la un loc noi pentru voi le-am adunat!

La sfârșit de săptămână vă facem cunoștință cu o altă șatenă din lumea online-ului, pe nume Valeria Kalinina, care are un corp stil clepsidră și forme fizice de invidiat. Orice bărbat, dar și orice femeie s-ar uita cu o mare admirație la ea.

Frumoasa ucraineancă cu ochi verzi face ravagii în online

Valeria are ochii verzi ce te pot hipnotiza instant, părul lung și strălucitor, o siluetă perfectă, bust generos, posterior „beton” și o înălțime demnă de invidiat. Este una dintre cele mai apreciate modele ”tunate” de pe Instagram, chiar dacp e urmărită de puțin peste 63 de mii de persoane.

Kalinina este de profesie model în țara sa natală, Ucraina, dar are și o afacere proprie cu haine și costume de baie, în care pozează chiar ea, desigur.

Pe pagina sa de Instagram postează doar fotografii în care își scoate în evidență corpul sexy, tatuat și lipsit de imperfecțiuni. Mai mult, are și poze în costumele pe care le vinde, deoarece, cum am menționat și mai sus, are propriul ei brand de haine.

Dacă nu v-am convins, galeria noastră foto vă stă la dispoziție și, cu siguranță, veți aprecia fiecare ipostază în care Valeria Kalinina s-a lăsat fotografiată.

Sursă foto: Instagram Valeria Kalinina