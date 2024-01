Vali Spaidăr, cel mai viral tiktoker din România, nu a avut nicio șansă! L-au prins la înghesuială!

Vali Spaidăr, cel mai viral personaj din România, oferea primul său interviu, în emisiunea CANCAN EXCLUSIV. Unde a scos detalii fabuloase despre viața lui. Influencerul care câștigă și 50.000 de euro lunar are trei copii, deși nu a fost niciodată însurat! Detalii suculente, e drept, dar acum, Vali Spaidăr joacă un alt rol, așa că noul episod cu tiktokerul prezintă celebritatea de care se bucură. Avem imaginile, în exclusivitate.

La Mall Băneasa a ajuns Vali Spaidăr zilele trecute, pentru o sesiune de shopping. Doar că imediat a fost zărit de fanii lui. Și atât i-a trebuit! Nu a avut nicio scăpare! Autografe, poze din toate pozițiile și…un dialog prelungit cu cei care îl idolatrizează.

(CITEȘTE ȘI: PESCOBAR AFIRMĂ CĂ A RĂMAS FĂRĂ PERMIS PENTRU TREI LUNI! ÎȘI VINDE MAȘINILE, UN LAMBORGHINI ȘI UN FERRARI. „AM NEVOIE DE ȘOFER”. UPDATE: „AM MINȚIT”)

Influencerului i-a plăcut, o clipă nu a dat senzația că vrea să se retragă din peisaj. A zâmbit larg și s-a lăsat imortalizat. Dar totul are o limită, așa că Valentin Ali, pe numele din buletin, și-a luat tălpășița și s-a retras acasă.

Povestea lui Vali Spaidăr, cel mai viral tiktoker din România

Vali Spaidăr, poreclit și Fază Lungă, pe fondul pupilelor dilatate, a povestit, pentru CANCAN.RO, cum a început să ascensiunea pe TikTok. ”Mergam la petreceri, la nunți și botezuri, aveam și câte două trei pe seară, zi de zi, făceam live sau chiar câte un TikTok. Eu le postam, lumea le-a copiat și scriau anumite texte pe ele. Am devenit foarte viral, cred că cel mai viral. Alte mesaje mă supărau, altele nu, dar asta este. Am devenit viral din cauza ochilor mei”, a povestit Vali Spaidăr.

(ACCESEAZĂ ȘI: ROBERT, UN INFLUENCER CONTROVERSAT DE PE TIKTOK, A ANUNȚAT CĂ VA FI EVACUAT DE PROPRIA FAMILIE. „AM APUCĂTURI FEMININE”)

De unde vine, însă, porecla? Are legătură cu tatăl său, care ”era hoț profesionist!” ”Eram în Spania, acum 15 ani, eu eram mai mic. Tatăl meu fura foarte bine, era hoț profesionist. Se suia pe case, pe garduri, fura și era numărul 1. Toți îi spuneau, după cum se cățăra, Spider-Man. «Zici că e Spider-Man ăsta». După aceea ziceau «băieții lui Spider-Man», că eu mai am un frate. Când am mers pe la petreceri, lăutarii ziceau «nu mai spun Spider-Man, zic doar Spaidăr». Și mi-a rămas Vali Spaidăr, de acum 15 ani”, a mai dezvăluit tiktokerul (Vezi AICI tot interviul).

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.