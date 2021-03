Vali Vijelie a prins gustul vacanțelor! Artistul face show de show în Egipt, alături de Nuțu Cămătaru

După ce a făcut furori în Zanzibar, Vali Vijelie și-a făcut din nou bagajul și a plecat să se distreze. De această dată, artistul a ajuns în Egipt, alături de Nuțu Cămătaru și câțiva dintre finii acestuia.

Vali Vijelie a prins gustul distracției și al vacanțelor. Artistul a plecat în Egipt alături de Nuțu Cămătaru și câțiva dintre finii acestuia și se pare că se simte cum nu se poate mai bine.

Departe de frigul din România și de vremea capricioasă, Vali Vijelie se distrează de minune în compania prietenilor săi, lucru ce reiese și din postările pe care le face în social media. Fanii l-au felicitat pe Vali Vijelie pentru faptul că nu ezită nicio secundă atunci când vine vorba de plăcerile sale personale, iar ca destinații de vacanță alege cele mai frumoase și mai exclusiviste locații.

Vali Vijelie nu se simte intimidat de maneliștii din noua generație

Acum ceva timp, Vali Vijelie a vorbit despre maneliștii din noua generație. Artistul a mărturisit că nu se simte deloc amenințat de ei, iar scopul lui vizavi de fanii săi este altul decât acela de a aduna vizualizări pe Youtube.

”Nu. E loc pentru toată lumea. Iar noua generație nu poate să fie o amenințare pentru noi. Unii dintre ei cântă alt gen de muzică, toți sunt talentați. Eu nu cânt muzică pentru Youtube. E foarte important de știut asta. Eu nu alerg după vizualizări. Eu am nevoie ca după ce fac o melodie să mă duc la o petrecere și să mi-o ceară toată lumea.(…) O să-ți dau un exemplu. Un solist pentru care eu am cel mai mare respect din România este Ștefan Bănică.

Pentru mine e un exemplu ca artist. Nu l-am văzut să alerge să facă muzică pentru Youtube. Cine îl ascultă pe Ștefan Bănică nu are timp să stea non-stop pe Youtube să asculte muzica lui. Mai mult copiii, noua generație, ascultă muzică pe Youtube. Dar dacă Ștefan Bănică face un spectacol, îl poate ține o săptămână. Noua generație ar putea să facă lucrul ăsta? Am avut un spectacol la Berăria H și au fost peste 2.000 de persoane. La vreo două săptămâni după, m-au chemat din nou. Ca să poți să ții un spectacol trebuie să ai un repertoriu. Ei (n.red. noua generație de maneliști) au cântece, sunt foarte talentați, dar să demonstreze unul dintre ei, să aleagă o sală și să facă un spectacol. Să vedem câți fani are. Ai fani în momentul în care plătesc pentru tine”, a spus Vali Vijelie în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.