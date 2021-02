A izbucnit în lacrimi, în direct! Drama lui Vali Vijelie: ce nu mai face de atunci

Vali Vijelie, cunoscutul cântăreț de muzică de petrecere, a izbucnit în plans, în direct, la o televiziune. A trecut printr-o adevărată drama, care-l urmărește, iar de atunci spune că nu-și mai sărbătorește ziua de naștere.

S-a întâmplat exact de ziua de naștere a manelistului, cu mulți ani în urmă. Invitat recent în cadrul unei emisiuni TV, Vali Vijelie și-a deschis sufletul și a fost mai sincer ca niciodată. Întrebat dacă timpul a alinat durerea pierderii părinților săi, Vali Vijelie și-a amintit totul despre cel mai trist moment din viața lui: mama sa s-a stins din viață fix de ziua lui de naștere. Artistul a izbucnit în lacrimi, în direct, și abia și-a putut stăpâni emoțiile când a vorbit despre cea care i-a dat viață. În plus, din acel moment, manelistul a renunțat să-și mai serbeze zilele de naștere. ”Eu sunt născut pe șapte a șaptea (7 iulie). Eu niciodată nu-mi fac ziua. Am terminat casa și dorința mea era să vină mama chiar de ziua mea și să fac petrecere. Atunci, am trimis-o pe soția mea acasă la ea și… mi-a spus că nu se simte bine. Am dus-o la spital, nu am mai făcut nicio zi onomastică. De atunci… nu-mi mai fac ziua”, a povestit Vali Vijelie, în timp ce i-au dat lacrmile.

”Nu, nu am fost supărat pe Dumnezeu la moartea mamei. Nu ai cum să te superi pe Dumnezeu. Nu am cum să fac asta niciodată, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă aș fi avut putere, aș fi dat să trăiască mama o veșnicie, dar asta se întâmplă tuturor, nu numai la mine”, a adăugat manelistul.

O altă dramă care l-a marcat profund a fost și moartea tatălui său. Vali Vijelie avea să-și piardă și fratele de 16 ani. ”Nu o să uit niciodată în viaţa mea ziua de 15 august, de Sfântă Mărie, atunci când a murit tăticul meu. În ziua în care m-am dus să-l îngrop, l-am dus la cimitir şi de acolo am fost nevoit să plec la Timişoara, pentru că trebuia să cânt. Nu am avut cum să stau la pomană. Aşa a fost să fie, aveam un contract şi trebuia să ajung acolo. Nu aveam cum să dau înapoi”, a povestit Vali Vijelie.