Vali Vijelie, dezvăluiri incredibile despre trecutul său. Cum a învățat să cânte la acordeon

Vali Vijelie este unul dintre cei mai cunoscuți și longevivi maneliști din România. Acesta s-a făcut remarcat prin muzica de petrecere pe care o cântă, care este nelipsită de la chefuri.

Recent, Vali Vijlelie a fost invitat la podcastul lui Adrian Enache, unde a făcut dezvăluiri incredibile, despre care puțină lume știe, despre copilăria și trecutul său.

”Eu mă trag dintr-o familie de lăutari, idolul meu este Mircea Vijelie, vărul meu, de la el am învățat multe. De mic copil, eu am cântat muzică lăutărească. Am început să cânt de la vârsta de 10 ani jumate. La 14 ani jumate eram deja pe bătătură la oameni, cântam.

Nu a fost ideea mea să mă apuc de acordeon. Tata îmi spunea tot timpul, învață, învață, învață. Și s-a dus mama la școală și a văzut că am lipsit. Eu eram cel mic dintre copii, suntem patru frați, eu fiind prâslea, mă vedea altfel. Când a văzut tata că eu am lipsit de la școală, m-a certat, iar pentru mine a fost foarte mult!

A venit un alt văr de al meu, tot cu acordeonul și cu vocea, îl cheamă Mihai Bordeianu, îl iubesc și toată viața mea am să îi fiu recunoscător. Iar când a venit la noi acasă și a întrebat ce facem, tata a început să spună că voi ajunge un vagabond, că am lipsit de la școală!

Și el a zis, da-l la mine să îl învăț cu acordeonul! iar eu mi-am zis, este vărul meu, nu mă ceartă! M-am dus la el, nu m-a luat cu game, nu m-a luat cu nimic. M-a luat direct. Și greșeam. Și îmi dădea peste degete! După ce învățam, plecam fericit acasă, iar acasă mă duceam pe jos. Apoi, ajungeam să mă lua tata, hai, ce ai învățat? Hai, ia acordeonul!”, a spus Vali Vijelie.

Mai multe declarații despre trecutul artistului puteți vedea AICI!

Cine e Vali Vijelie

Potrivit Wikipedia, Vali Vijelie s-a născut în București, dar a copilărit în Giurgiu, alături de verii și cei 2 frați ai lui, Dumitru Rusu și Marius Rusu, și de sora acestora, Luminița Rusu, primii pași spre muzică i-a făcut alături de vărul acestuia, Nelu.

Vali Vijelie provine dintr-o familie săracă, fiind crescut împreună cu frații și sora lui de bunica lor. În timpul vacanțelor școlare, era nevoit să muncească la o fermă de ambalat fructe din Giurgiu, ba chiar la munca câmpului, pentru a-și asigura rechizitele școlare.

Renumele de Vijelie provine de la vărul acestuia, Mircea Vijelie și a devenit unul din cei mai buni cântăreți de muzică de petrecere din România, prin muncă și dăruire, mai ales între anii ’87-’00. În prezent, Vali Vijelie este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele din România.