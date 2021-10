Pandemia a debutat cu o perioadă extrem de grea pentru toți artiștii de la noi. Evenimentele s-au împuținat, apoi au fost interzise complet, după care, în această vară, au fost, din nou, permise. Toamna lui 2021 a început însă cu valul 4 al pandemiei, iar CANCAN.RO a vrut să afle chiar de la Vali Vijelie cum trăiește artistul această perioadă delicată, ce proiecte mai are, dar și dacă mai merge sau nu la evenimente, ținând cont de normele impuse de autorități, în context epidemiologic.

Vali Vijelie a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre activitatea sa din pandemie. Îndrăgitul artist ne-a povestit că este vaccinat și participă la evenimente în limita în care este posibil și permis de lege. Spune că nu îi este teamă de pandemie, ci doar că i-ar putea greși lui Dumnezeu.

Ca un bun cetățean, Vali Vijelie afirmă că „unde-i lege, nu-i tocmeală” și se supune deciziilor luate de autorități. Cu toate acestea, nu pierde timpul! Artistul muncește din greu în studio și urmează să lanseze și o melodie nouă.

„Eu sunt la studio, scot melodii noi. Mi-e teamă să nu greșesc în fața lui Dumnezeu. Nu mi-e frică de pandemie. Eu sunt de la foarte bine în sus, la fel și familia.

Am un prieten bun acum, îl cheamă Valentino, «Viitorul de mâine», suntem la studio, învățăm. E o vorbă, unde-i lege, nu-i tocmeală. Dacă ne-au oprit și spun să nu mai cântăm, nu mai cântăm. Acum avem voie doar cei vaccinați. M-am vaccinat, sunt pro-vaccin. Lucrez la o melodie care spune: «Hai din păcat să facem Rai / Că e ultima dată când mă ai». Să trecem cu bine peste perioada asta”, a spus Vali Vijelie, pentru CANCAN.RO.

Cum își ajută Vali Vijelie familia

Prezent la ”Laivu’ lu’ Enache”, artistul a povestit că a învățat să cânte la un acordeon cumpărat de tatăl lui cu bani împrumutați de la CAR. Solistul provine dintr-o familie de lăutari – tatăl a fost țambalagiu, iar vărul, Mircea Vijelie, acordeonist. La 10 ani, vărul i-a pus prima dată acordeonul în brațe, l-a pus să asculte piese la casete și îl lovea peste degete când greșea notele, iar la 14 ani l-a trimis deja „pe bătătură”, la vecini, să cânte. Vali are doi frați (un fermier și un constructor) și o soră (femeie de serviciu). Pe toți îi ajută cu bani sau chiar cu case, dar „cine nu muncește, nu primește”.

”Eu mă trag dintr-o familie de lăutari, idolul meu este Mircea Vijelie, vărul meu, de la el am învățat multe. De mic copil, eu am cântat muzică lăutărească. Am început să cânt de la vârsta de 10 ani jumate. La 14 ani jumate eram deja pe bătătură la oameni, cântam”, a povestit Vali Vijelie.

„Tata a spus că voi ajunge un vagabond”

„Nu a fost ideea mea să mă apuc de acordeon. Tata îmi spunea tot timpul, învață, învață, învață. Și s-a dus mama la școală și a văzut că am lipsit. Eu eram cel mic dintre copii, suntem patru frați, eu fiind Prâslea, mă vedea altfel. Când a văzut tata că eu am lipsit de la școală, m-a certat, iar pentru mine a fost foarte mult!

A venit un alt văr de al meu, tot cu acordeonul și cu vocea, îl cheamă Mihai Bordeianu, îl iubesc și toată viața mea am să îi fiu recunoscător. Iar când a venit la noi acasă și a întrebat ce facem, tata a început să spună că voi ajunge un vagabond, că am lipsit de la școală!

Și el a zis «Dă-l la mine, să îl învăț cu acordeonul!» Iar eu mi-am zis este vărul meu, nu mă ceartă! M-am dus la el, nu m-a luat cu game, nu m-a luat cu nimic. M-a luat direct. Și greșeam. Și îmi dădea peste degete! După ce învățam, plecam fericit acasă, iar acasă mă duceam pe jos. Apoi, ajungeam scă mă lua tata: «Hai, ce ai învățat? Hai, ia acordeonul!»”, a mai spus Vali Vijelie la ”Laivu’ lu’ Enache”.

