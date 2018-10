Doliu în lumea muzicii! Valters Fridenbergs, reprezentantul Letoniei la concursul Eurovision din anul 2005, când a făcut duet cu Martins Freimanis, a murit miercuri (17 octombrie), la doar 30 de ani.

Valters Fridenbergs urma să împlinească 31 de ani pe 26 octombrie. Anul trecut, el a aflat că suferă de o boală necruțătoare. De atunci, el a început să ceară ajutor, pentru un tratament oncologic foarte costisitor pe care voia să îl facă la o clinică din Berlin. Fanii l-au susţinut şi l-au ajutat cu bani în lupta cu cancerul, dar din păcate totul a fost în zadar. Valters Fridenbergs a murit la Berlin, miercuri (17 octombrie).

Valter Fridenbergs a murit. A participat la Eurovision în 2005. Colegul său a murit și el tot tânăr

Valter a participat la Eurovision cu Martins Freimanis. Cei doi au intrat în concurs sub numele Valters and Kaža și au reuşit o performanţă remarcabilă în concursul desfăşurat la Kiev, clasarea pe locul 5, cu piesa The War Is Not Over. La Eurovision 2005, România a obţinut cea mai bună clasare din istorie, locul 5 prin Luminiţa Anghel şi Sistem, cu Let Me Try.

În ceea ce priveşte piesa The War Is Not Over interpretată de Valter Fridenbergs și Martins Freimans, a avut succes incredibil la public, aceasta fiind la un moment dat în timpul votării chiar pe primul loc.

Valters Fridenbergs şi Martins Freimanis au mai încercat să reprezinte Letonia şi la Eurovicion 2009, dar nu au trecut de finala de la Ventspils, potrivit RTV. Şocant este că Freimanis, autorul The War Is Not Over, a murit şi el tot tânăr, la vârsta de doar 32 de ani, în data de 27 ianuarie 2011. Cântărețul se prezentase la Centrul de Infecţiologie din Riga, cu severe probleme respiratorii. Analizele au arătat o hipertoxicitate cauzată de ficat gras şi puls slab, ceea ce a cauzat insuficienţă renală şi pleurezie.