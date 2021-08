S-a luptat pentru inima „Burlacului”, dar nu a avut succesul dorit. Vanessa Țone a fost eliminată de Andi Constantin în cea de-a cincea ediție a emisiunii de la Antena 1, dar nu a rămas cu regrete. Vanessa Andreea Țone a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre experiența trăită în Turcia, despre problemele medicale pe care le-a întâmpinat din cauza dorinței de a avea buze mai mari, dar și despre planurile de a deveni mamă.

La doar 21 de ani, Vanessa Țone știe foarte bine ce vrea de la viață, iar asta s-a văzut și în timpul competiției. Fosta concurentă de la „Burlacul” se gândește cu nostalgie la experiența pe care a avut-o în Turcia, dar se bucură din plin de prezent.

„Nu pot să spun că am fost acolo să cuceresc inima unui bărbat”

„Nu știu dacă regret ceva din timpul competiției, poate doar faptul că nu am fost atât de vocală pe cât mi-aș fi dorit. Cred că am avut un parcurs exact așa cum a trebuit și am arătat așa cum sunt, copilăroasă și ambițioasă.

Atunci când nu e cazul, nu fac anumite alegeri doar de dragul de a câștiga. Mai ales dacă simt că nu îmi e locul acolo și nu simt nimic.

Eu nu pot să spun că am fost acolo să cuceresc inima unui bărbat. Nu am simțit să fac lucrul asta și dacă simțeam, cu siguranță, rămâneam printre ultimele concurente”, spune Vanessa.

„Acidul pe care mi l-am pus nu a fost corect injectat” Atât în timpul competiției, cât și după eliminare, Vanessa a fost aspru criticată pentru că ar fi exagerat cu volumul buzelor. Deși, inițial, nu a băgat criticile în seamă, ulterior a apelat la ajutorul specialiștilor pentru a remedia problema. „Toată lumea din jurul meu îmi spunea că am buzele prea mari și că am exagerat, așa că am decis să le micșorez. Acidul pe care mi l-am pus nu a fost corect injectat și mi-a migrat foarte mult în zona de sus a buzei superioare. Se vedea foarte urât. După aceea am făcut niște gâlme și a trebuit să-mi topesc acidul”, a dezvăluit Vanessa.

„Mi-am injectat singură în buze”

Vanessa povestește despre problemele pe care le-a avut din cauza acidului de buze: ”Mi-a injectat într-o parte o substanță care să-mi topească acidul și i-am spus doamnei doctor că dacă mi se topește într-o parte doar, eu nu pot să umblu așa. Așadar, mi-a dat mie seringa și mi-a spus să o țin la frigider și când merg data următoare la ea să o aduc. Eu pentru că sunt mai nebună, când am văzut că mi se dezumflă doar într-o parte și arătau inestetic, m-am dus în baie și mi-am injectat singură în buze și acum arată decent”.

Fosta concurentă de la „Burlacul” își dorește un copil

Vanessa Țone trăiește acum una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și se declară pregătită pentru a-și întemeia o familie. Și-a găsit liniștea în brațele unui bărbat, care a ajutat-o să privească într-un mod diferit viața și se pregătește să devină mămică. Lucrează intens la acest aspect și, speră ea, în curând, să ne dea vestea cea mare.

„În momentul de față am o relație și am o viață frumoasă. Experiența «Burlacul» m-a schimbat, dar m-a schimbat mai mult relația pe care o am cu iubitul meu. Ne înțelegem foarte bine și îmi doresc foarte mult un copil și sper să se materializeze acest lucru cât mai curând”, spune Vanessa.

Deși nu a dezvăluit cine este partenerul său de viață, Vanessa spune ce a învățat de la el: ”Iubitul meu este cel care m-a ajutat și m-a susținut în momentele în care am avut nevoie. Și tot el a fost cel care m-a învățat să nu mai am așteptări de la oameni”.