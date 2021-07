Burlacul Andi Constantin s-a despărțit de Ana Bene, la puțin timp după finala emisiunii. Care a fost motivul rupturii dintre cei doi

Deși Ana Bene a fost aleasă de burlacul Andi Constantin în marea finală a emisiunii de la Antena 1, lucrurile nu au mers între cei doi conform planului. Se pare că au decis, la scurt timp după ce și-au exprimat public dorința de a forma un cuplu, să se și despartă.

Internauții au avut dreptate! Oamenii din mediul online au stat cu sufletul la gură pentru a vedea care va fi decizia luată de Andi Constantin, în marea finală „Burlacul”.

Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a ales-o pe Ana Bene, o femeie rațională, matură, caldă, modestă și sinceră, după cum chiar el a caracterizat-o și deși nu i-a promis fericirea alături de el, a vrut să dea o șansă acestei povești. În social media, după alegerea făcută de Andi, internauții i-au spus burlacului că Ana nu era cea mai bună variantă pentru el și că Melissa i s-ar fi potrivit mult mai mult. Iată că au avut dreptate, căci potrivit declarațiilor burlacului, cei doi s-au despărțit la scurt timp după finala emisiunii.

„Ana e o femeie puternică și o persoană foarte dragă mie, o persoană de încredere, un om pe care îl admir. Relația noastră este acum una de prietenie, bazată pe sentimente sincere. Avem și vom avea întotdeauna o conexiune reală pe care o voi prețui foarte mult. Consider că suntem două persoane mature și întelegem că, deși ne asemănăm din foarte multe puncte de vedere, acest lucru nu garantează succesul într-o relație”, a spus Andi Constantin pentru a1.ro.

Ana Bene: „A fost o continuă provocare”

Tot pentru sursa citată, Ana Bene a descris experiența de la „Burlacul” ca fiind una bună pentru ea și a caracterizat-o ca fiind un bun prilej de a deveni cea mai bună versiune a sa.

„A fost o experiență interesantă, cu momente grele, dar și frumoase din care am învățat ce am avut de învățat, mi-am depășit anumite frici, lucruri care m-au făcut să mă îndrept spre cea mai bună versiune a mea. A fost o continuă provocare, însă, m-am bucurat de această experiență și am luat cu mine doar ce mi s-a potrivit și a fost de bun augur. Cred că orice schimbare pleacă de la noi în funcție de cum alegem. Sunt același om, cu o experiență în plus, un om care și-a făcut anumite update-uri din anumite puncte de vedere în urma acestui show” a spus Ana Bene.