CANCAN.RO vă prezintă singurul interviu oferit de marea câștigătoare „Burlacul”, Ana Maria Bene. Frumoasa clujeancă și-a deschis sufletul și a vorbit, pe rând, despre experiența de la Antena 1, despre boala cu care s-a luptat, dar și despre căsnicia eșuată prin care a trecut și care a învățat-o cum să fie un om mai bun și să o ia de la capăt ori de câte ori e nevoie. Firește, Ana a vorbit și despre ruptura de Andi.

Ana Maria Bene a fost cea mai îndrăgită prezență de la „Burlacul”. Încă de la prima sa apariție în show-ul Antenei 1, clujeanca s-a făcut remarcată, iar, în toate grupurile de fani, a fost favorită. Destinul a adus-o în finala emisiunii alături de Simona, o altă tânără care i-a atras atenția lui Andi, burlacul care își căuta sufletul-pereche și pe care îl cunoașteți de la „Insula Iubirii”, acolo unde a fost cea mai apreciată ispită.

„Cameleonică, într-un cuvânt”

Andi a ales-o pe Ana să-i fie alături, doar că lucrurile s-au schimbat după terminarea filmărilor, iar cei doi nu au rămas împreună. În schimb, maturi și cu sufletul deschis, Ana Maria Bene și Andi au decis să rămână prieteni și să „profite” de toate lucrurile pe care au descoperit că le au în comun.

CANCAN.RO a stat de vorbă cu frumoasa clujeancă și a aflat detalii inedite despre experiența de la Antena 1 pe care a simțit-o pe propria piele, dar și despre alte lucruri din viața Anei.

„Ana este foc, dar și furtună, mare, dar și munte, lac, dar și tornadă, deșert, dar și bogăție. E o așa mare complexitate și capacitate de adaptare și pliere, încât e greu de găsit descrierea cea mai potrivită.

Cameleonică, într-un cuvânt. Dar probabil cei din jurul meu ar găsi cuvintele mai potrivite și ar fi mai în măsura să mă descrie corect și obiectiv. Nu vreau să fiu lipsită de modestie, dar, în general, eu m-am făcut iubită prin felul meu de a fi și cam toată lumea cu care am interacționat și care m-a cunoscut cu adevărat mă iubește și mă apreciază”, a spus Ana Maria Bene, pentru CANCAN.RO.

Marea câștigătoare, totul despre reality show-ul din Antena 1

Ana Maria Bene a vorbit, pe larg, despre experiența „Burlacul”. Frumoasa șatenă ne-a declarat că i-a fost destul de greu să se acomodeze cu tot ceea ce s-a întâmplat în cadrul emisiunii, mai ales că atât ea, cât și celelalte concurente, erau filmate non-stop.

De asemenea, Ana ne-a mărturisit că a fost scoasă din zona ei de confort, căci toate lucrurile petrecute în fața camerelor au fost complet noi pentru ea. În ciuda provocărilor, Ana a făcut față cu brio și a ajuns nu doar preferata lui Andi, ci și preferata fanilor emisiunii din mediul online, care împărtășeau tot felul de păreri pe grupurile lor din social media.

Despre emisiune, Ana a declarat:

„O reală provocare, cu părți frumoase, dar și grele, având în vedere faptul că am participat în mod direct la un reality show, eu fiind de fel mai discretă, emotivă, neplăcându-mi centrul atenției, la care mai adaug frica de camere și de vorbit în public și faptul că sunt o persoană selectivă în alegerile mele legate de persoanele cu care îmi petrec timpul. Cu alte cuvinte, am fost scoasă total din zona de confort, fapt ce m-a ajutat să-mi fac update-uri pe anumite segmente.

La început, camerele de filmat mă inhibau, fiindu-mi greu să mă manifest într-un mod autentic mie. Pe parcurs, am depășit această frică și am început, încet, încet, să mă deschid, să arăt mai mult din Ana cea pe care o știu toți cei de acasă.

La toate astea s-a acumulat oboseala dobândită pe parcursul întregii emisiuni, însă, cu toate astea, am rămas cu amintiri frumoase, fiind o experiență de neuitat”.

Familia Anei a fost de acord cu decizia luată de frumoasa clujeancă, aceea de a participa la emisiunea „Burlacul”, după cum chiar ea ne-a mărturisit.

„În momentul în care am luat decizia că voi participa la emisiune, mi-am anunțat familia. Crescând într-o familie unită, armonioasă, în care am avut parte tot timpul de sprijin și susținere în orice aș fi făcut, la fel a fost și de această dată, chiar dacă i-a surprins decizia luată de mine, familia mea știind că nu-mi place să fiu în centrul atenției, că sunt o fire emotivă, că sunt selectivă cu persoanele în compania cărora îmi petrec timpul și nu mi-am întrerupt niciodată activitatea la salon pentru o perioada nedeterminată”, a mai declarat Ana Maria Bene, în exclusivitate.

Ana Maria Bene a învins cancerul la sân: „Nu am simțit să lupt o clipă cu acea boală”

Fire puternică, dar și sensibilă, în același timp, Ana Maria Bene a învățat să-și depășească limitele și să se bucure de tot ceea ce o înconjoară, în momentul în care a aflat că medicii i-au pus un diagnostic sumbru. Frumoasa clujeancă a aflat că are cancer la sân, însă credința, optimismul și puterea au fost lucrurile care au ajutat-o să depășească cea mai mare cumpănă din viața ei.

„Cred în intuiția mea și o ascult, la fel cum am făcut și înainte de a afla diagnosticul. Mi-am descoperit un nodul la sân la palpare, iar în acea noapte am avut un vis în care mi s-a spus că sunt grav bolnavă. Așa am mers la medic, iar în momentul în care am mers la medic, am știut că trebuie să schimb ceva în mine pentru a fi bine.

Sincer, în mintea mea aveam doar o singură variantă, aceea de a mă vindeca. Am început prin a face lucruri pe care îmi doream să le fac, dar pe care le amânam din cauza faptului că tot programul meu era organizat și munceam foarte mult, a vieții cotidiene în care toți suntem pe fugă.

Așa am învățat să dau timp timpului, acesta căpătând o altă dimensiune pentru mine, am învățat să fac tot ce-mi bucură sufletul. Sunt o persoană pozitivă, veselă și până atunci mă bucuram, însă atunci am început să fiu și mai copilă în interiorul meu și să fiu prezentă în tot ce fac, să savurez o înghețată atunci când o mănânc, să mă minunez de un peisaj, de mirosul și frumusețea unei flori, de cele mai simple și mărunte lucruri.

Am învățat să conștientizez și să prețuiesc faptul că a fi un om sănătos e cea mai mare comoară. Toate aceste lucruri mărunte mi-au făcut viața mai frumoasă, în cel mai greu moment al vieții mele. Asta nu înseamnă că nu am aspirații, visuri, idealuri, însă cred că ne grăbim să ni le atingem fără a trăi, simți, esența vieții.

A fost un an greu în care am făcut toate cele necesare din punct de vedere medical pentru a mă face bine, însă mi-am activat, mai mult ca niciodată, credința, dorința și voința, toate acestea făcându-mă mai puternică.

Mai puternică m-a făcut și suferința prin care am trecut, un om nu devine puternic peste noapte. Nu am simțit să lupt o clipă cu acea boală, cum se spune, ci am simțit să-mi ofer și mie, și bolii, mai multă blândețe, înțelegere, iubire și pace și asta m-a făcut să cred că boala mă va părăsi. Și așa a fost”, ne-a ma declarat Ana Maria Bene, în exclusivitate.

În ce relații a rămas Ana Maria Bene, cu Andi, după „separare”

În încheiere, Ana Maria Bene ne-a vorbit despre căsnicia eșuată pe care a trăit-o, dar și despre relația pe care o are, în prezent, cu burlacul Andi.

„A fost o relație care a durat 10 ani, din care 5 ani am fost căsătoriți. Aceasta fiind o experiență în care m-am maturizat ca femeie, am învățat, conștientizat lucruri despre mine, într-adevăr am avut parte de multe provocări pe care le-am depășit, fie împreună, fie separat și unele dintre aceste provocări au dus la ruperea relației dintre noi, nefiind suficient de maturi pentru a depăși toate acele momente împreună, ajungând astfel la concluzia că e mai bine pentru noi să o luăm pe drumuri diferite.

Andi e un bărbat deosebit, un om drag mie, cu care împărtășesc multe principii de viață și lucruri comune, pe care îl respect și apreciez.

E prea mult spus o despărtire, eu cred că despărțirea survine în urma unei relații construite în timp, ori noi am lăsat lucrurile să curgă natural, ca doi oameni maturi și acestea au dus spre o relație de prietenie la care eu țin foarte mult”, a conchis frumoasa Ana Maria Bene, pentru CANCAN.RO.

