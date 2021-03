Noul “Burlac” de la Antenă e “bântuit” de trecut. În ce ipostaze a fost filmat sexosul pe care “se bat” 25 de fete

Antena 1 readuce show-ul matrimonial ”Burlacul” în lumina reflectoarelor, după o pauză de cinci ani. În prim-planul celui de-al șaselea sezon se află nimeni altul decât Andi Constantin, fosta ispită masculină de la ”Insula Iubirii”, dar și concurent ”Survivor România”. Noul burlac pare să fie însă ”bântuit” de trecut”. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile pe care tânărul ar vrea, probabil, să le uite pentru totdeauna. Atenție, conținut nerecomandat minorilor!

Prin intermediul celebrei adrese pont@cancan.ro, am intrat în posesia unor informații și imagini uluitoare, destinate persoanelor peste 18 ani, în prim-planul cărora se află noul burlac de la Antena 1.

Potrivit informațiilor ce au însoțit imaginile +18, în trecut, până să ajungă una dintre vedetele Antenelor, Andi Constantin se pare că a cochetat cu industria pentru adulți. Din câte se pare, fosta ispită de la ”Insula Iubirii” și-a pus corpul în valoare pentru a-și rotunjii veniturile.

După cum se poate observa și în imaginile prezentate în premieră de CANCAN.RO, noul burlac de la Antena 1 a demonstrat că e un tânăr dezinhibat, care nu a ezitat să se lase filmat în toate splendoarea, ca un veritabil model masculin de videochat. (VEZI ȘI: ISPITELE S-AU ÎNTORS DE PE ”INSULA IUBIRII” ȘI S-AU FĂCUT ”PACHET” LA BOA CU VOTCĂ ȘI WHISKY!)

”Nu sunt mândru de trecutul meu”

„Când ești tânăr ești ușor de influențat și vrei să alegi «calea mai ușoară». Credeți-mă că nu există «calea mai ușoară», am plătit cu vârf și îndesat pentru tot. Eu mi-am învățat lecția de la viață. Nu sunt mândru de trecutul meu, dar toate lucrurile pe care le-am făcut (bune/rele) m-au făcut omul de astăzi. Atunci pot spune că sunt mândru de cine am devenit. Încercați să nu mai judecați! Nu ne naștem perfecți, greșim, suntem oameni, așa învățăm”, declara Andi, în urmă cu ceva timp.

”Burlacul”, premiera pe 5 martie

Cel de-al șaselea sezon al emisiunii ”Burlacul” va începe, în curând, la Antena 1 și îl va avea ca protagonist pe Andi Constantin. El a devenit cunoscut pentru apariția sa în rolul de ispită la „Insula Iubirii”. De asemenea, tânărul este multiplu campion la fitness și antreprenor. Acum, Andi este pregătit de însurătoare și speră ca în cadrul emisiunii să își cunoască sufletul-pereche.

Tânărul nu a avut foarte multe relații până acum deoarece nu i-a fost câștigată încrederea. Acum, însă, își dorește să își formeze o familie, mai ales că majoritatea prietenilor săi sunt căsătoriți și au copii .(VEZI ȘI: ANDI CONSTANTIN VA FI NOUL ”BURLAC”. CE PRETENȚII ARE DE LA VIITOAREA PARTENERĂ: ”PLEC LA DRUM CU GÂNDUL SĂ MĂ ÎNSOR”)

”Am 29 de ani, sunt multiplu campion la fitness, antreprenor și creator de content digital. Sunt noul burlac pentru că acum știu ce îmi doresc și mă simt pregătit pentru acest pas! Până la 30 de ani am simțit nevoia să experimentez, să ies, să cunosc. Cu siguranță, oamenii cred despre mine că sunt genul acela de bărbat care iese în oraș în fiecare seară, dar nu mulți oameni îl cunosc pe adevăratul Andi. Sunt un om care iubește natura, animalele, dar și motoarele.

Nu am avut foarte multe iubite pentru că nu mi s-a câștigat încrederea de foarte multe ori. Îmi doresc să am o relație stabilă, să am o familie. Speram că, undeva la 30 de ani, o să am o familie deja, mai ales că mă uit la prietenii mei din copilărie și văd cât de fericiți sunt în relațiile lor, cei mai mulți au și copii. Vreau să dăruiesc fericire și vreau să împart viața mea la doi, la trei, pentru că merită împărțită!”, a declarat Andi la testimoniale.

Ce pretenții are de la viitoarea parteneră de viață

În cel de-al șaselea sezon al emisiunii, Burlacul va pleca alături de 25 de tinere într-o călătorie plină de emoție și aventură, în locații inedite atât din România, cât și din Turcia. Iar fetele se vor lupta pentru a-i câștiga inima lui Andi. Însă… tânărul are și pretenții de la femeia pe care și-o dorește alături pentru tot restul vieții sale.

”Femeia care îmi va deveni soție trebuie să fie foarte răbdătoare, foarte înțelegătoare, pentru că uneori sunt schimbător și îi pot afecta starea ei. Trebuie, în același timp, să fie dedicată nouă pentru că și eu, la rândul meu, mă dedic total când sunt într-o relație. Altfel nu cred că ar merge”, a mai declarat Andi.

