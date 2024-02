Varga Rita Smona din Satu Mare a fost adoptată în Anglia. Ce s-a întâmplat, după 35 de ani, când a decis să îşi caute familia

Varga Rita Simona a fost abandonată la naștere într-un orfelinat din Satu Mare, în anul 1988. Pe data de 18 august 1991, la vârsta de 3 ani, a fost adoptată de o familie din Anglia. Acum, la 35 de ani, femeia vrea să-și cunoască mama și cei 4 frați. Ce s-a întâmplat când a decis să își caute familia.

Povestea Ritei a înduioșat o întreagă comunitate. S-a născut în anul 1988 în Satu Mare, iar la naștere a fost abandonată într-un orfelinat. La vârsta de 3 ani a fost adoptată de o minunată familie din Anglia. Deși nu își mai aduce aminte nimic din primii ani din viață, femei își dorește să-și cunoască familia extinsă, mama și cei 4 frați.

Rita a distribuit un mesaj prin intermediul paginii de Facebook ”The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”, în încercarea de a obține câteva informații legate de familia ei din Satu Mare. Femeia își caută mama – Iuliana Magyar din județul Satu Mare și cei patru frați: Piri, Arpad, Iulia și Clara Danko/Magyar. Tatăl ei se numea Varga Gustav și a murit la 7 luni de la nașterea ei.

”Salutări tuturor! Numele meu la naștere a fost Varga Rita Simona, născută în vara anului 1988 în Satu Mare. Sunt aici in căutarea mamei mele Iuliana Magyar, originară din localitatea Tiream, de asemenea a fraților, Piri, Arpad, Iulia și Clara Danko/ Magyar. Tatăl meu se numea Varga Gustav, decedat 7 luni de la nașterea mea. O perioadă de timp am locuit la orfelinatul din Satu Mare, iar pe data de 18 august 1991 am fost adoptată de minunata mea familie din Anglia. Vă rog să distribuiți anunțul meu în speranța că îmi voi vedea acest vis împlinit. Orice informație aveți vă rog să lăsați un mesaj privat acestei pagini. Vă mulțumesc tuturor anticipat!”, a scris Rita pe Facebook.