Vedeta care a stat singură de sărbători. A dat bucatele tradiționale pe o... pungă cu chipsuri!

În timp ce majoritatea românilor și-au petrecut sărbătorile alături de cei dragi, în jurul meselor încărcate cu bucate tradiționale, Ștefania Costache, cunoscută publicului ca Lolrelai, a trăit un Ajun de Crăciun complet diferit. Singură în casă, cu o simplă pungă de chipsuri pe masă, blondina a rememorat momentele dureroase care îi întunecă sărbătoarea an de an.

Ștefania Costache este mereu plină de viață și cu zâmbetul pe buze, dar în spatele aparențelor se ascunde o poveste plină de încercări grele. În noaptea de Ajun, fosta concurentă de la iUmor a fost nevoită să își petreacă seara singură, cu amintiri care i-au răscolit sufletul.

(CITEȘTE ȘI: ACTRIŢA DE LA ANTENA1 E ASEDIATĂ DE DOMNII POTENȚI FINANCIAR: ULTIMUL DE PE LISTĂ, UN CELEBRU REGIZOR. BOBBY PĂUNESCU A „ATACAT-O” ÎN PUNCTUL SENSIBIL)

Sărbătorile de iarnă nu aducă prea multe motive de bucurie pentru Lolrelai, ci îi amintesc mai degrabă de lucrurile triste din viața ei. În urmă cu ceva timp, tatăl său s-a stins din viață chiar în seara de Ajun, lăsându-i o rană profundă care nu s-a vindecat niciodată.

După pierderea părinților, Lolrelai s-a distanțat de familie și s-a refugiat în muncă, dar momentele precum sărbătorile de iarnă îi aduc aminte de golul lăsat de cei dragi. Și în acest an, blondina a fost singură de Crăciun, doar ea, o pungă de chipsuri și amintirile dureroase.

„În data de 22 și 23 decembrie, în ambele seri, am fost înconjurată de mulți oameni, pentru că am fost acasă la niște prieteni, în ambele seri, și dimineața, practic înspre 24, în Ajun, fiecare dintre cei care erau acolo s-au îndreptat către familia lui, că așa se întâmplă. Am fost singura care a spus că eu nu am absolut nimic de făcut.

Bine, aș fi putut să merg la cimitir, dar era o vreme foarte urâtă în Ajun. Și, am zis că nu știu dacă e chiar cel mai bun lucru pe care îl pot face, aveam deja o stare destul de nașpa. De fapt, mi-e greu pentru că tata a murit în Ajun și atunci sărbătoarea asta, cumva, nu-mi trezește amintiri plăcute.

Și nici nu mi s-a părut normal să mă ascund și să postez tot vesel ca de obicei, pentru că aia era starea mea, eram singură în casa în care cândva erau vii și ai mei și aveam o pungă de chipsuri, dar asta întâmplător, pentru că eu fiind plecată în ultimele două seri, n-am apucat să-mi comand nimic, să-mi fac cumpărături, a fost un noroc punga de chipsuri că era acolo. Și normal că mi-am plâns durerea, pentru că așa se întâmplă”, a declarat Ștefania Costache, potrivit spynews.ro.