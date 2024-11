Vedeta de la Asia Express care a fost extrem de săracă: „Am cerșit, am cerșit pe bune”

Unul dintre concurenții de la Asia Express a făcut o serie de mărturisiri emoționante despre trecutul său. Vedeta a povestit că a fost extrem de săracă și chiar a fost nevoită să cerșeascî. Participatul show-ului de la Antena 1 a avut o copilărie grea. Și-a pierdut tatăl la doar 12 ani și mama sa a preluat toate responsabilitățile, iar el a fost nevoit să o ajute.

Nicolai Tand, căci despre el este vorba, a devenit unul dintre cei mai apreciați chefi din România. Acum se poate lăuda cu o carieră impresionantă, însă a avut parte de o copilărie grea. Recent, a vorbit despre trecutul său în cadrul unui podcast.

Nicolai Tand și Sorin Brotnei formează una dintre cele nouă echipe care au acceptat provocarea Asia Express. Până acum, cei doi au reușit să rămână în competiție și au avut parte de multe aventuri.

Bucătarul a reușit să ajungă la inimile telespectatorilor. De asemena, se poate lăuda cu o carieră impresionantă în domeniul gastronomiei. Însă, nu a avut o viață ușoară. De-a lungul timpului, concurentul de la Asia Express a trecut prin multe greutăți.

Nicolai Tand a povestit că a fost extrem de sărac, iar în copilărie s-a văzut nevoit să cerșească. Celebrul chef și-a depășit condiția, dar nu i-a fost deloc ușor. Mama lui s-a stins din viață pe când acesta avea 12 ani.

„Am rămas fără tată la 12 ani. Mama mea mi-a fost și tată, și mamă. Eu fiind mezinul, mergeam la lucru, la fân, împreună cu ea, ca să facem bani. Nu am studii superioare, ca să nu muncească ea pentru mine. Am doar zece clase, pentru că nu mi se părea corect să meargă ea și să muncească singură, ca să-mi dea mie bani să mă duc la liceu. Așa am gândit eu atunci. (…)

Mult mai târziu m-am angajat la Ambulanță. Nu am avut un an de zile acte, tot m-au amânat, m-au expulzat și eu n-am vrut să plec. N-am avut acte, doar la negru am lucrat. Pe șantier, mai făceam niște șmecherii la niște mașini de cafea, am vândut ziare, am cerșit, am cerșit pe bune.”, a declarat Nicolai Tand în podcastul „La Mijloc”.