Vedeta din România care nu ar putea iubi un bărbat cu salariu de 4.000 de lei pe lună: „Ar trebui să-i dau eu, nu vreau asta”

O vorbă spune că banii nu aduc fericirea, dar o întrețin. Ei bine, de aceeași părere pare să fie și o cunoscută influenceriță din România. Întrebată dacă ar putea fi cu un bărbat care are un salariu de 4.000 de lei, aceasta a venit cu un răspuns categoric. A spus clar că nu ar putea să fie cu un bărbat care are astfel de venituri, motivându-și din plin decizia.

Ioana Grama ține legătura cu urmăritorii săi din mediul online, iar recent a primit o întrebare interesantă de la un internaut. Acesta a întrebat-o dacă ar putea să aibă o relație cu un bărbat care câștigă doar 4.000 de lei pe lună, dar care are inteligență emoțională.

Răspunsul influenceriței a fost un nu categoric. Ioana Grama a spus clar că nu ar putea să fie cu un om care câștigă mai puțin ca ea. Aceasta a explicat că ea a muncit din greu și deja și-a construit un anumit stil de viață. Iar un bărbat care câștigă mai puțin ca ea ar trebui să facă eforturi considerabile pentru a ține pasul.

„Evident că nu, n-aș putea să fiu cu cineva care câștigă 4.000 de lei pe lună. Adică, scuză-mă, e o întrebare foarte tâmpită din punctul meu de vedere. În primul rând, nu se exclud una pe cealaltă inteligența emoțională cu situația financiară. Mi le doresc pe ambele, e normal, adică inteligența emoțională nu e singurul criteriu pe care îl urmăresc la un bărbat. E normal că îmi doresc să fie… să fie ok din punct de vedere financiar, având în vedere că eu sunt ok din punct de vedere financiar și că am un stil de viață. Îmi place să călătoresc, îmi plac lucrurile frumoase, vreau pe cineva cu care să pot să împărtășesc stilul meu de viață. Nu cineva care ar trebui să facă eforturi supraomenești ca să poată să vină cu mine într-o vacanță. Automat, dacă tu faci 4.000 de lei pe lună, înseamnă că eu trebuie să te țin pe tine, să te întrețin, având în vedere stilul meu de viață și ce activități fac și ce-mi place să fac. N-are rost să fiu ipocrită. Nu, n-aș putea. Chiar n-aș putea”, a fost răspunsul Ioanei Grama.

Ce situație financiară ar trebui să aibă partenerul Ioanei Grama

Se pare că Ioana Grama își dorește lângă ea un partener care să poată ține pasul, care să poată să meargă în fiecare vacanță fără a face eforturi. Pe scurt, cineva care să fie cel puțin la nivelul ei și care să privească viața în același fel. Însă, influencerița a mai precizat clar și că valoarea unui bărbat nu este reflectată de statutul financiar.

„Aud deseori chestia asta că normal că se combina cu ăla că are bani, dar și eu am bani. E normal să-mi doresc pe cineva cu care să pot să călătoresc, să pot să fac lucruri împreună. Dacă mă combin cu unul care nu are bani, ar trebui să-i dau eu ca să putem merge în vacanțe. Nu vreau asta, mersi, nu vreau asta. Sunt femeie, am niște standarde, am niște pretenții de la un bărbat. Nu pot, n-am cum. Asta nu înseamnă că valoarea unui bărbat se măsoară în bani. Exclus! Fiecare are, adică, astea sunt standardele mele. Nu pot, n-aș putea să fiu cu cineva care câștigă minimul pe economie atâta timp cât eu, repet, muncesc și am creat un stil de viață anume. Adică vreau să pot să-și permită băiatul ăla să vină cu mine într-o vacanță, nu să trebuiască să facă eforturi, așa cum am zis și mai devreme. Sunt niște lucruri foarte logice și foarte basic. Nu mi se pare nimic absurd”, a mai spus Ioana Grama.

„Ioana Milionara”

De asemenea, Ioana Grama a punctat că în ultimii ani a avut o singură relație cu un bărbat mai potent financiar ca ea și a precizat că nici în acest caz situația nu este așa roz cum ar crede unii. Influencerița a mai spus că ea mereu a avut proprii bani, care nu sunt puțini, și s-a întreținut singură.

Tot ce își dorește este un bărbat care să țină pasul cu ea și care să poată să își permită aceleași lucruri, căci în caz contrar ar apărea imediat frustrări, iar relația nu ar avea cum să funcționeze.

„În ultimii, nu știu să zic, 8 ani, am avut o singură relație în care bărbatul de lângă mine câștiga mai mulți bani decât mine. În rest, eu sunt Ioana Milionară, v-am mai zis. Adică nu vreau să sune nicicum, dar vreau să terminați cu astea, cu mamă, s-a combinat cu ăla că are bani. Așa și? Doar nu credeți că îmi plătește rata la bancă sau că îmi întreține casa și copilul sau nu mai zic de altele că îmi cumpără cadouri. Nu! Uitați de lucrurile astea. Astea există așa, în anumite circumstanțe și în filme. Încetați să credeți că partea financiară nu contează într-o relație. Ok, ești cu unul care câștigă mai puțini bani ca tine. Faceți un copil. Cheltuieli în plus. Naștere, ca să nu mai zic, cheltuieli la naștere, ok, chestii pentru copii, te muți într-un apartament mare, nu mai aveți spațiu. Cheltuieli neprevăzute apar. Apar frustrările. Pentru că tu, ca femeie, treci în energia masculină. După ce că ții casa, ții copilul, mai îl ții și pe el, îi mai dai și lui. Te frustrezi, se schimbă rolurile, intervin mega frustrări, certuri. Deci, bărbatul trebuie să fie provider. Nu zice nimeni că trebuie să vină să-ți pună lumea la picioare. Dar nici nu poți să te duci la drum lung cu unul care câștigă mai puțini bani ca tine și să duci tu tot greul. Pentru că inevitabil apar frustrările și de acolo se duce totul pe apa sâmbetei”, a concluzionat Ioana Grama.

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Foto: Instagram