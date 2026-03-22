Ioana Grama, acuzată că și-a înșelat soțul cu un bărbat celebru din showbiz! Cum a răspuns influencerița

Una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, Ioana Grama, este acuzată că i-ar fi fost infidelă soțului ei, Alex Țăgurean, cu care are o fetiță de 5 ani. Zvonurile recente susțin că Bogdan Vlădău ar fi fost motivul presupusei trădări. În momentul în care a aflat despre aceste speculații, influencerița a reacționat imediat, dezmințind complet informațiile și tratând situația cu umor.

Ioana Grama, recunoscută pentru prezența sa puternică în mediul online, a avut de-a lungul timpului mai multe relații private, însă singura pe care a făcut-o publică a fost cea cu Alex Țăgurean, fostul ei soț și tatăl fiicei lor, Ayana.

Cei doi au făcut cununia civilă în Cluj-Napoca, iar petrecerea într-un decor deosebit, în natură. Relația lor s-a încheiat în urmă cu câțiva ani, însă au rămas într-o relație amiabilă, menținând legătura pentru binele copilului.

Ioana Grama, acuzată de infidelitate

Chiar dacă motivele despărțirii au fost explicate în mai multe rânduri de influenceriță, internauții nu au ezitat să inventeze noi scenarii. Recent, unii dintre fani au lansat speculația că Ioana Grama l-ar fi înșelat pe Alex Țăgurean cu nimeni altul decât Bogdan Vlădău, sugerând că acesta ar fi fost adevăratul motiv al divorțului.

Vizibil surprinsă și amuzată de aceste acuzații, Ioana Grama a reacționat prompt pe rețelele sociale, clarificând situația și ironizând zvonul: a întrebat retoric de unde apar astfel de informații și dacă oamenii le visează sau le inventează. Vedeta a subliniat că acuzațiile nu sunt reale și că totul este doar o nouă speculație fără sens.

„Sunt curioasă de unde le scoateți? Le visați noaptea, sau…? Aceasta este cea mai nouă pe care am auzit-o. Nu am putut să mă abțin”, a spus Ioana Grama, pe rețelele de socializare.

În prezent, Ioana Grama este într-o relație cu un bărbat stabilit în Dubai. Deși se află la distanță, încearcă să petreacă cât mai mult timp împreună și să se bucure de momentele petrecute unul lângă celălalt.

