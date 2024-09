Vedeta pe care abia o recunoști acum! Cântăreața s-a schimbat total din cauza intervențiilor estetice

Se poate spune că Raluca Tănase profită la maximum de una dintre cele mai strălucitoare perioade din viața ei. Fosta componentă a trupei Bambi și-a îndreptat atenția către propria persoană, a renunțat la muzică și s-a apucat de afaceri. De-a lungul anilor, înfățișarea artistei s-a schimbat, odată cu înaintarea în vârstă aceasta a devenit clientă fidelă în cabinetul medicilor esteticieni. În prezent, Raluca este de nerecunoscut.

De ceva vreme, Raluca Tănase este foarte activă pe social media, acolo unde își expune viața luxoasă pe care o trăiește – în majoritatea timpului, în Dubai. Pe conturile sale de socializare, artista pare să se bucure de tot ceea ce viața îi oferă, semn că statutul de femeie de afaceri independentă îi priește. Din dorința de a încerca să îți păstreze înfățișarea neschimbată, se pare că Ralucăi i-a ieșit fix opusul. Fosta cântăreața s-a schimbat total din cauza intervențiilor estetice.

În urmă cu ceva timp, Raluca Tănase nu se ferea să recunoască faptul că a apelat la bisturiu, intervenții chirurgicale cu ajutorul cărora a scăpat de anumite complexe pe care le avea. Și-a dorit un nas mai mic, iar medicul estetician i-a rezolvat problema. Pe lângă această rinoplastie, fosta componentă a trupei Bambi ar fi intervenit și cu alte îmbunătățiri: implant mamar, lifting de bărbie, și intervenții la nivelul buzelor, dar și mici retușuri la nivelul frunții și a pomeților. NU RATA: Raluca Tănase, mărturisiri după ce a fost înșelată de iubiți în repetate rânduri „Nu am făcut eu ce nu trebuia”

„Am observat că la televizor nasul se vede mai mare decât e el în realitate. Apar în diferite emisiuni de televiziune şi acolo mă văd cei care mă invită la concerte. Nu vreau să creadă că am nasul mai mare decât e el. Mi-am dorit un nas mai mic şi doctorul mi-a rezolvat problema.

Am fost la el după ce Denisa, sora mea, şi-a micşorat buzele în cabinetul dumnealui. Am fost cu ea şi am văzut la clinică fete care s-au operat şi mi-au plăcut rezultatele. Am făcut operaţia, nici nu le-am spus părinţilor, Denisa i-a informat abia după operaţie.”, a dezvăluit Raluca Tănase acum ceva timp pentru Fanatik.