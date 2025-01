Vedeta PRO TV a luat cea mai grea decizie: ”Respir altfel!” În numele fiicei născute cu inima pe dreapta!

Un actor cunoscut din serialele Groapa, Clanul, iar din 10 februarie revine la Pro TV în Tătuțu’, a învins un viciu după 30 de ani. Anul trecut, în februarie, îi promitea fiicei sale că renunță la țigări. Alex Conovaru, căci despre el este vorba, s-a ținut de cuvânt și a pus punct nicotinei, după cum ne-a dezvăluit în interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO. După cum se știe, fata lui cea mare, Sonia, acum adolescentă, s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, născându-se cu inima pe partea dreaptă, o malformație extrem de rară și care a obligat-o să-și petreacă prin spitale copilăria. A fost salvată de o intervenție chirurgicală realizată la Boston, tânăra locuind de ani buni cu mama ei în America. La dorința Soniei, Alex Conovaru a pus punct nicotinei, urmând să renunțe anul acesta, după ziua lui de naștere, și la țigara electronică, tot de dragul fiicei sale.

Alex Conovaru a fost prezent, zilele trecute la Cinema City din Afi Cotroceni, unde a avut loc premiera de gală a lungmetrajului “Țăndări”, regizat de Bogdan Naumovici. Cu acest prilej, actorul ne-a povestit despre personajului lui, dar și despre revenirea la Pro TV, în serialul Tătuțu’, al căruit prim sezon a fost difuzat exclusiv pe Voyo.ro.

Alex Conovaru: “Fotbalul este a doua mea pasiune după actorie”

CANCAN.RO: Te vedem în comedia Țăndări. Ce poți să ne spui despre rolul tău?

Alex Conovaru: Rolul meu este Mandache, este bețivul satului, este fost fotbalist în tinerețe și de asta este racolat de către echipa asta de non-fotbaliști, de a le fi antrenor. Și ăsta e un moment care îi schimbă lui dorința de a bea. Și ce-mi place la el că se ia foarte în serios în rolul ăsta de antrenor, de parcă ar antrena echipa României la un Campionat Mondial.

CANCAN.RO: În viața de zi cu zi, ai jucat fotbal?

Alex Conovaru: Da, fotbalul este a doua mea pasiune după actorie. Sunt din generația celor care au jucat fotbal în fiecare zi, aproape, și până pe la 35 de ani am jucat constant cu prietenii, mă uit la meciuri, sunt microbist, trăiesc fenomenul ăsta fotbalistic, îmi place.

CANCAN.RO: Niciodată nu ai fost tentat să transformi pasiunea asta într-un job?

Alex Conovaru: Toți copiii făceau fotbal în perioada aia. Eu știam că vreau să fac altceva, dar n-am suferit din cauza asta, pentru că ajunsesem să joc binișor, zic eu, până am început să mă lovesc, să facă entorsă, rupturi și alte lucruri. Când am zis că vine o vârstă când trebuie să stai doar în fotoliu.

CANCAN.RO: În curând te vom vedea și la Pro TV în serialul Tătuțu.

Alex Conovaru: Da, serialul începe pe 10 februarie la Pro TV. Urmează să începem filmările la sezonul doi din Tătuțu, joc și în spectacolele de la Teatrul de Comedie.

Alex Conovaru: “I-am promis, anul trecut, fetei mele celei mari că o să mă las de țigări și după 30 de ani de fumat foarte mult am reușit”

CANCAN.RO: Pentru rolul din Tătuțu a trebuit să slăbești ca să pari mai tânăr?

Alex Conovaru: Puțin mai tânăr decât rolul din Groapa în orice caz și da, am început să merg la sală un pic, pentru că joc mult în maieu. Laurențiu Achim – tatăl băieților din Clanul – personajul meu din Tătuțu e mai tânăr cu vreo 10 ani decât cel din Groapa.

CANCAN.RO: Și cât ai slăbit?

Alex Conovaru: M-am lăsat de fumat, m-am îngrășat și a trebuit să încerc să merg la sală, să merg pe bandă ca să arăt un pic altfel.

CANCAN.RO: Felicitări că ai reușit să scapi de acest viciu. Cum ai reușit să renunți la țigări și după câți ani ai luat această decizie?

Alex Conovaru: I-am promis fetei mele celei mari, că pe 2 februarie, după ziua mea, anul trecut, o să mă las de țigări și după 30 de ani de fumat foarte mult am reușit. Și am reușit cu țigara electronica ușor, ușor, sport și voință, cred. Dar mă bucur, e una dintre cele mai mari reușite ale mele. Respir altfel, mă simt altfel.

CANCAN.RO: Și Sonia ce zice de această schimbare?

Alex Conovaru: Îmi zice să mă las și de țigara electronică care e fără nicotină, așa doar gestul să-l fac. Pe 2 februarie anul ăsta renunț și la țigara electronică.

Alex Conovaru: “Am făcut petrecere când am făcut 40 de ani. Mai fac una la 50. 46 e un număr bizar”

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru ziua ta de naștere?

Alex Conovaru: Am repetiții cu siguranță. Am repetiții vreo 6 ore și să mă duc acasă. Cam atât. Fac 46 de ani. Mă gândesc că am făcut petrecere când am făcut 40 de ani. Mai fac una la 50. 46 e un număr bizar.

CANCAN.RO: Ce îți dorești de ziua ta?

Alex Conovaru: Să fie sănătoși toți cei din jurul meu, copiii să-mi fie sănătoși și tatăl meu să se simtă mai bine. Cam lucruri din astea și să nu mă mai doare genunchiul, șoldul. Ajungi la vorba asta pe care n-o înțelegeam în urmă cu ceva timp, de la oamenii mai în vârstă.

CANCAN.RO: Fetele ce fac?

Alex Conovaru: Sunt bine. Cea mică este ceva incredibil. Cea mare e o adolescentă departe, e adevărat, și am niște momente când aș vrea să fiu lângă ea, când îi e puțin mai greu, când are problemele specifice vârstei. Face anul acesta 18 ani. E bine, stă tot în America, sper să rămână acolo.

Alex Conovaru, vacanță la Veneția cu fiica adolescentă și cu mama ei

CANCAN.RO: Cât de des vă vedeți?

Alex Conovaru: Ne vedem cam o dată, de două ori pe an. Ne-am văzut acum înainte de sărbători. Ne-am întâlnit la Veneția, a venit cu maică-sa și fost mai aproape. Așa am descoperit și eu Veneția. Am petrecut câteva zile cu ea.

CANCAN.RO: Vacanța la Veneția a fost alături de fiica și de fosta soție?

Alex Conovaru: Da, am fost toți trei.

CANCAN.RO: Cred că s-a bucurat mult Sonia să vă aibă alături pe amândoi.

Alex Conovaru: Enorm. Îi place când are părinții împreună, indiferent la ce vârstă ai bucuria asta.

CANCAN.RO: Mezina familiei are 4 ani. Tot așa este precum argintul viu?

Alex Conovaru: Ingrid e ceva incredibil, e agintul viu, e artistă, e escroacă sentimental, dar e foarte deșteaptă, asta îmi place și îi place să-i citesc. Mă bucur de fiecare moment în care pot s-o mai iau în brațe, să mă joc cu ea și să fie foarte atașată de mine, că știu că se întâmplă o vârstă când brusc chestia asta se schimbă.

