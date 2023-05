Vedeta PRO TV, sfidată de o casieriță din supermarket! Cum a reacționat după ce a refuzat să-i dea rest

Întâmplare nefericită pentru Ramona Păuleanu. Jurnalista a fost pusă într-o situație ciudată, într-un supermarket, acolo unde a fost să facă niște cumpărături. Ce i-a spus casierița atunci când a achitat, dar și prin ce umilință a trecut.

Se spune că ”fără 10 bani nu îți dă nimeni o pâine”. Există și excepții, iar atunci când situația se inversează lucrurile nu mai sunt la fel. Soția avocatului Adrian Cuculis, Ramona Păuleanu, a avut de-a face cu o astfel de întâmplare.

Ramona Păuleanu, revoltată din cauza reacției sfidătoare a unei casierițe dintr-un supermarket

Ajunsă într-un supermarket pentru a face mai multe cumpărături, prezentatoarea rubricii Meteo de la Pro TV a fost pusă în fața unei situații ciudate. Casierița, care i-a încasat banii pe produsele cumpărate, a sfidat-o în cel mai urât mod posibil. Jurnalista a avut de achitat suma de 32,10 lei, i-a înmânat 33 de lei și a așteptat restul de 90 de bani.

A așteptat în zadar. Casierița a luat banii, a refuzat să-i dea restul și a trecut la următorul client. Revoltată că nu-și primește restul, Ramona Păuleanu a cerut explicații. Pe un ton sfidător și o atitudine deloc profesionistă, angajata supermarketului i-a spus că nu are de unde să-i dea rest, moment în care Ramona s-a enervat. Întâmplarea a fost povestită pe rețelele de socializare.

„Ieri m-am dus să-mi cumpăr niște mizilicuri, casiera îmi cere 32,10 lei. Îi dau 33. Ia banii, închide casă, trece la următorul client. Fără să zică vreun cuvânt.

Eu, blocată, aștept câteva secunde, ea își vede liniștită de treabă că și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, și zic: și restul de 90 de bani? Casiera, iritată: nu am mărunt, nu am de unde să vă dau! Eu, deja intrigată de ton și atitudine: ah, și vi se pare normal să îmi opriți mie 90 de bani, pentru că aveam să vă dau 10, nu? Și fără să scoateți un cuvânt, era de la sine înțeles că așa se face.

Ea: De unde vreți să vă dau dacă nu am?

Eu: Păi atunci dați-mi leul înapoi, nu prea mă interesează.

Mi-l aruncă în silă pe tejghea. Am fost atât de șocată de dialog, nesimțire, atitudine, că m-a blocat și nu am mai știut să-i dau nicio replică.

Întrebarea era: cum am trecut de la restul în bomboane / gume, șamd, la tupeul ăsta? Bineînțeles, nu-i vorba de 90 de bani, e vorba de principiu”, a scris Ramona Păuleanu pe rețelele de socializare.