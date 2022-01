Ramona Păuleanu a dat în judecată Spitalul Filantropia din Capitală. Prezentatoarea de la Pro TV cere un milion de euro daune. “Merg până în pânzele albe”

Ramona Păuleanu, soția cunoscutului avocat Adrian Cuculis, a dat în judecată Spitalul Filantropia din Capitală. Prezentatorea de la Pro TV aduce acuzații de malpraxis și solicită un milion de euro daune. Pe Facebook, aceasta a povestit cum s-a ajuns până aici.

Ramona Păuleanu anunța, în aprilie 2021, că este gravidă în șapte luni și că va dispărea, pentru o perioadă, de pe micul ecran. Prezentatoarea TV a născut prematur, o fetiță și un băiat. Micuțul nu a putut fi externat și a stat mai multe luni în spital.

În timpul în care s-a aflat la Spitalul Filantropia din Capitală, copilul s-ar fi îmbolnăvit. Acesta este motivul pentru care Ramona Păuleanu a dat în judecată spitalul.

“Am dat în judecată spitalul Filantropia pentru malpraxis. Pentru faptul că, la două luni de la internare, băiatul meu a făcut septis și meningită bacteriană după ce a luat un enterococ de acolo. Da, le-am cerut un milion de euro despăgubiri. Un milion, ați citit bine. Nu ca să mă îmbogățesc, nu avem nevoie de bani. Avem nevoie de dreptate, iar banii mergeau, în cazul în care câștigam, către o cauză în care credeam. Îmi voiam băiatul bine, nu-i sumă să compenseze suferința lui. N-am făcut mare tam tam pe subiectul ăsta. De fapt, nu l-am dezvoltat deloc. De ce? Sunt mai multe motive, poate voi avea timp să le expun. Cred că cel mai important e că nu știu cât de departe aș fi mers cu demersul ăsta, dar acum știu că merg până în pânzele albe”, a scris prezentatoarea de la Pro TV pe Facebook.

Ramona Păuleanu a dat în judecată Spitalul Filantropia. “Nu sistemul medical românesc e putred, ci oamenii din el”

În continuare, prezentatoarea de la Pro TV a afirmat că reprezentanții spitalului “joacă murdar” și că aceștia o învinovățesc chiar pe ea pentru infectarea bebelușului.

“Asta după ce, și atunci, și acum, spitalul dovedește că joacă murdar. Printre altele, ASTĂZI am aflat că tot ce s-a întâmplat s-a întâmplat din cauză că eu aveam o infecție care a provocat nașterea și a afectat copiii, infecție despre care eu nu am știut nimic până în acest moment, iar analizele din foaia de externare o contrazic. Cu toate astea, mi-au apărut două diagnostice noi, post externare. Post externare. Nu, nu sistemul medical românesc e putred, ci oamenii din el. Că doar nu mârșav nu poate fi un spital, o clădire, ci cei care o conduc. Sunt convinsă că or să inventeze tot felul de mizerii, mă aștept la orice. Dar îi anunț pe această cale, că și eu merg până la capăt. Păcat de oamenii oamenii competenți și empatici care lucrează acolo, prinși involuntar în această mocirlă. Și-mi pare rău că îi amărasc cu acest mesaj”, a mai spus Ramona Păuleanu pe Facebook.

