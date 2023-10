Vedeta show-ului Antenei 1 și-a înjunghiat iubitul?! Bărbatul a venit și ar fi prezentat probele

Dezvăluiri cutremurătoare din culisele sezonului 8 al emisiunii Mireasa! Madi, concurenta de 29 de ani este acuzată că și-ar fi înjunghiat fostul iubit. Producătorii de la Antena 1 ar ști întreaga situație, dar ar fi ascuns adevărul de ochii telespectatorilor.

Madi a venit la emisiunea matrimonială spunând că a venit din Provița de sus pentru a-și căuta marea iubire. A fost căsătorită la 18 ani, a ajuns la divorț și afirmă că a avut relații toxice, parteneri cu vicii care au dus-o într-o depresie severă.

„În urmă cu un an am căzut într-o depresie severă. Nu mai știam de mine. Aveam halucinații. Nu mai înțelegeam ce caut aici. Cine sunt, ce se întâmplă cu mine. Nu mai știam să mănânc, să beau apă. Probabil s-au adunat… relațiile eșuate, stresul oboseala. Am ajuns să am atacuri de panică și frică de moarte.

De la bărbatul de lângă ea își dorește să fie înțelegător, respectuos, calm, înțelegător”, spunea concurenta, la începutul sezonului.

(CITEȘTE ȘI: Un celebru bucătar român dă de pământ cu cei trei jurați de la „Chefi la Cuțite”, după ce și-au dat demisia de la Antena 1! „Niște amatori, nu e nicio pierdere”)

Concurenta de la Antena 1, acuzată că și-a înjunghiat fostul partener

O pagină de Instagram cunoscută pentru dezvăluirile pe care le face din emisiuni TV susține că sunt multe „schelete” în dulapul lui Madi. Nu doar că încă se află pe tratament psihologic, dar și-a și înjunghiat fostul iubit. Bărbatul ar fi depus inclusiv o plângere în Belgia, dar aceste detalii îi sunt ascunse tânărului care promite să o ducă la altar de către producătorii de la Antena 1.

„Madi, o concurentă venită să se mărite la Mireasa… O concurentă aflată încă sub tratament dur psihiatric (3 tablete dimineața, 3 prânz, 4 seara, 11 în total) după externarea din Spital de Psihiatrie “Voila” din municipiul Câmpina, cunoscut pe vremuri sub numele “spuma nebunilor”…

O concurentă acuzată de fostul iubit că l-a înjunghiat, o concurentă pe numele căreia fostul iubit a depus plângere în Belgia, despre trecutul căreia actualul iubit, Sergiu, este ținut în beznă de producători. Îi pun, poate, integritatea fizică sau chiar viața în pericol, ca de altfel și a celorlalți concurenți din casa Mireasa.

“Țara arde și baba se piaptănă” pare a fi sloganul după care producătorii de la Buftea își desfășoară activitatea. Asta ne face să credem că producători mai slab pregătiți decât la Buftea niciunde pe piața media românească nu găsești”, spun Viperele Vesele.

(CITEȘTE ȘI: Chefi la cuțite dispare complet de la Antena 1? Ce spunea Mona Segall, înainte ca Scărlatescu, Bontea și Dumitrescu să-și anunțe plecarea)