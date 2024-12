Vedetă X Factor, la un pas de tragedie! Medicamentele de slăbit i-au distrus corpul

Sharon Osbourne, soția legendarului Ozzy Osbourne și fost jurat la X Factor UK, a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice repetate și a efectelor devastatoare ale medicamentelor pentru slăbit. Transformarea ei alarmantă i-a șocat pe fani, care se tem că viața vedetei este acum în pericol.

Sharon Osbourne este „al naibii de furioasă” și „devastată” de gluma unui cont de social media fără scrupule care manipulează imagini cu celebrități pentru a atrage urmăritori.

Vedeta este furioasă după ce contul a publicat fotografii cu ea arătând scheletică, în contextul în care Sharon Osbourne face eforturi pentru a recâștiga greutate după ce a slăbit 19 kilograme luând medicamentul de slăbire Ozempic, scrie RADAR ONLINE.

Fotografiile au fost încărcate pe site-ul de Instagram Celeb Mess și au fost modificate pentru a o face pe Sharon să arate grotesc, a dezvăluit publicația RadarOnline.com.

Pastilele de slăbit îi pun viața în pericol

Pagina de instagram Celeb Mess spune că fotografiile încărcate sunt „structurate, nu photoshopate”.

O fotografie a lui Sharon Osborne, astfel modificată și intitulată „Când ai avut un weekend odihnitor”, a atras mii de aprecieri.

O persoană a scris: „E atât de trist să vezi cum unii oameni își riscă viața luând acest medicament cu efecte mortale doar pentru a pierde în greutate. Pierd toți mușchii și nu grăsimea și au stomacul paralizat.

„De asemenea, îți distruge metabolismul permanent și îți afectează vezica biliară și tiroida.”

Un alt urmăritor al contului a adăugat: „Oh, doamne. Mi-aș fi dorit doar să nu fi folosit Ozempic. Mă tem că în acest ritm nu va mai fi printre noi mult timp. Cu siguranță poate face ceva, cum ar fi să ia suplimente pentru a-și crește greutatea și a-i da putere?”

De ce este de fapt furioasă Sharon Osborne

O sursă apropiată a spus: „Sharon este furioasă foc pe fotografiile de pe site pentru că o fac să arate mult mai rău decât este de fapt. Este devastată de ideea că fanii ar putea crede că arată atât de rău.

„Trecând peste asta, ea știe că Ozempic i-a afectat corpul și face tot ce poate pentru a încerca să oprească declinul și să recupereze greutatea, dar în acest moment nu funcționează.”

„Nu am vrut să slăbesc atât de mult”

După ce și-a trăit întreaga viață în lumina reflectoarelor, vedeta TV a suferit o serie de proceduri de-a lungul anilor, inclusiv un inel gastric, lifting facial, abdominoplastie, lifting la ochi, implanturi mamare, abdominoplastie și Botox.

Anterior, Sharon Osbourne, în vârstă de 72 de ani, a vorbit deschis despre operațiile pe care le-a suferit de-a lungul vieții, dar în decembrie anul trecut a șocat publicul după ce a folosit Ozempic pentru a slăbi.

În momentul respectiv, Sharon Osbourne a părut total de nerecunoscut în timpul unei apariții la TalkTV.

„Nu am vrut să ajung atât de slabă”, i-a dezvăluit Sharon gazdei emisiunii, Piers Morgan.

Sharon era invitată la emisiune cu soțul Ozzy și copiii lor, Kelly și Jack, dar telespectatorii nu s-au putut abține să nu fie uimiți de aspectul lui Sharon.

Vorbind despre pierderea în greutate, Sharon a spus:

„În viața mea, cel mai mult am cântărit 104 kilograme și acum am sub 45. Și vreau să mă mențin la aproximativ 47 pentru că sunt prea slabă. Dar încerc să am un echilibru sănătos.”

”Este timpul să mă opresc”

După ce s-a oprit din a lua Ozempic, Sharon a declarat pentru E! News: „Este timpul să mă opresc, de fapt nu am vrut să ajung atât de slabă, dar pur și simplu s-a întâmplat. Probabil că voi pune kilogramele la loc din nou în curând!”

Chiar dacă Osborne fusese inițial încântată de rezultate când a început să ia medicamentul, prietenii au dezvăluit că vedeta se teme acum că a mers prea departe, în ciuda faptului că a confirmat în noiembrie anul trecut că a renunțat la produs „de ceva vreme”.

Deși a încercat să consume alimente bogate în calorii, Osbourne nu a recâștigat nimic din greutatea pe care o pierduse ca rezultat al administrării medicamentului și a rămas „frustrată” de rezultate.

