Veste bulversantă! Ce a aflat Gabi Cristea despre sarcină, în urma ultimei ecografii

Gabriela Cristea a primit o veste la care nu se aștepta, însă doctorii sunt fermi, iar ea trebuie să respecte indicațiile acestora. Gabriela și soțul ei, cântărețul Tavi Clonda, urmează să devină părinți pentru a doua oară, la jumătatea lunii viitoare. Au fost ieri la ecografie.

Și au aflat că… totul decurge normal, chiar dacă prezentatoarea TV a mai avut mici contracții, normale pentru această perioadă a sarcinii. Gabriela Cristea fusese sfătuită, cu mai multă vreme în urmă, să nască mai devreme, prin cezariană, pentru a nu apărea unele probleme. Însă vedeta nu s-a programat pentru operație. â

„Gabi nu s-a programat la cezariană. O să o facă atunci când va veni momentul să nască. Ea se simte bine. Totul e ok”, a declarat Tavi Clonda pentru libertatea.ro.

Gabriela Cristea a renunțat la câteva lucruri

Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară și urmează să devină mama unei fetițe peste câteva săptămâni și abia așteaptă să-și strângă minunea la piept. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit că a renunțat la anumite lucruri de când este însărcinată.

„De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: ai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”, a spus recent Gabriela Cristea.