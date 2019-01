Gabriela Cristea, planuri înainte de a naște: ”M-am gândit să fac niște…”

Gabriela Cristea va deveni din nou mamă, iar timpul trece – pentru ea și pentru familie – din ce în ce mai repede. Totuși, frumoasa vedetă are timp și pentru a-și pune la punct unele planuri pentru viitorul apropiat. În emisiunea ”Te iubesc de nu te vezi”, Gabriela le-a vorbit celor prezenți în platou și telespectatorilor despre aceste zile în care parcă-i fuge pământul de sub picioare și trăiește totul la intensitate maximă.

Faptul că va deveni mămică pentru a doua oară este un eveniment cu totul extraordinar în viața Gabrielei. Tocmai de aceea nu refuză, niciodată, să abordeze subiectul.

„M-am gândit să fac niște aerosoli că am auzit că vine gripa aia într-o lună și ceva. M-am gândit să-mi pun costumul de baie și să plec pe undeva, pe la mare. Mai am puțin și gata și încerc să fac iarăși toate lucrurile. Când a venit copilul, nu mai știam de capul meu, nu îmi aduceam aminte când am mâncat ultima oară. Încerc să le fac pe toate acum, să termin până se naște cel de-al doilea copil. De obicei, femeile însărcinate sunt cu toane…multe! Eu încerc să fiu cât mai zen și să-mi păstrez optimismul!”, a declarat Gabriela Cristea în timpul emisiunii.

(VEZI ȘI: GRAVIDĂ ÎN 7 LUNI, GABRIELA CRISTEA ARE GRAVE PROBLEME DE SĂNĂTATE. I S-A FĂCUT RĂU ȘI I S-A PUS MASCA DE OXIGEN)

Gabriela Cristea: ”Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac…”

Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară și urmează să devină mama unei fetițe peste aproximativ două luni și abia așteaptă să-și strângă minunea la piept. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit că a renunțat la anumite lucruri de când este însărcinată.

„De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: ai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”, a spus recent Gabriela Cristea.