Veste uriașă de la Netflix România pentru fanii serialului Casa de Papel. Ce surpriză vor avea în perioada următoare

Fanii celebrului serial Casa de Papel au parte de vești excelente. Netflix România aduce în atenția iubitorilor de thrillere o nouă serie tulburătoare, intitulată „Corpul în flăcări”. Serialul o are în distribuție pe îndrăgita actriță Ursula Corbero, care a interpretat impecabil rolul Tokyo din serialul Casa de Papel.

Un nou serial polițist poate fi urmărit pe Netflix. Fanii celebrului Casa de Papel vor fi încântați

Noul serial oferit de Netflix România se numește „Corpul în flăcări” (în spaniolă: El cuerpo en llamas). El este un thriller spaniol din anul 2023, regizat de Jorge Torregrossa și Laura Mana. Rolurile principale sunt interpretate de Ursula Corbero, Quim Gutierrez și Jose Manuel Poga.

Serialul este un thriller tulburător, bazat pe fapte reale, care are în prim plan un triunghi amoros, luptele pentru custodie și un cadavru carbonizat în mijlocul unei mlaștini. Suspectul principal este Rosa Peral, o femeie cu o voință puternică și o personalitate unică. Aceasta a stârnit tot felul de zvonuri în mass-media și a inspirat acest serial.

Ingredientele care fac serialul atât de special sunt personajele interesante, un eveniment tulburător și morbid precum o crimă, dar și un triunghi amoros în stil hollywoodian. „Corpul în flăcări” are toate elementele necesare pentru a fascina telespectatorii încă de la început.

Până la finalul serialului nu vom ști dacă Rosa Peral este cea care a comis crima sau dacă a avut vreun complice. Mai exact, rezolvarea evenimentelor rămâne un mister până la final.

Serialul are un ritm bun, fiind foarte ușor de urmărit. Este o poveste bine construită, cu o intrigă interesantă care se desfășoară aproape natural. În plus, acest thriller în stil hollywoodian are parte de interpretarea excelentă a actriței Ursula Corbero, care știe să întruchipeze perfect rolul de „femeie fatală”.

Ursula Corbero este o actriță și model spaniol care s-a făcut remarcată pentru rolurile sale din filme, dar și din seriale. A devenit cunoscută pentru interpretarea personajului Ruth Gomez în serialul de televiziune „Física o Química”, dar și pentru rolul Tokio, din popularul serial de televiziune Casa de Papel.

