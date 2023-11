Vestea care a dărâmat-o pe Supernanny Irina Petrea, fosta vedetă Prima Tv. Ajutorul primit din partea propriului soț

Deși s-a retras din televiziune, Irina Petrea (53 de ani), supranumită de către telespectatori Spernanny, este figura emblematică a emisiunilor de parenting de la Prima TV, difuzate la începutul anilor 2000. A dovedit că este un specialist desăvârșit, însă, în spatele celei mai răbdătoare dădace există o dramă.

Invitată în emisiunea ”În oglindă”, Irina Petrea a vorbit despre viața din spatele succesului din lumina reflectoarelor, dar și despre drama care i-a umbrit fericirea. Cunoscutul psiholog a devenit cunoscut datorită apariției sale în emisiunea Supernnany, primul reality-show din România în care au fost aduse în prim-plan o serie numeroasă de materiale de educație parentală, abordând problemele de comunicare dintre cei mici și părinți.

Educația copiilor face parte din viața ei, iubește copiii, însă puțini sunt cei care știu că Irina Petrea nu poate avea copii. Gândul că nu o să fie niciodată mama l-a acceptat cu greu, cu furie, dezamăgiri și frustrare. Suferința a fost atât de mare încât a ajuns în punctul în care nu a mai putut lucra cu copiii. Fosta prezentatoare de la Prima TV a fost diagnosticată cu infertilitate primară

,,Sunt multe lucruri la care m-am rugat și nu au venit. Unul dintre acestea este faptul că nu am avut copii ai mei. Am fost foarte furioasă, am fost foarte dezamăgită, am fost atât de afectată încât nu am mai putut lucra cu copiii. Nu mai puteam să suport să îi văd pe stradă și să văd părinți. (…) Soțul meu lucrează foarte mult în afară. Au fost ani în care ne-am văzut trei săptămâni adunate cap-la-cap într-un an. E nevoie de foarte multă încredere. Există încredere. În astfel de relații, fără încredere nu există nimic. Mi-a fost alături în toate momentele cheie ale vieții mele.”, a declarat Irina Petrea.

Trecând peste șocul emoțional suferit, Supernanny recunoaște acum că s-a obișnuit cu gândul că nu o să fie mamă niciodată. Irina Petrea s-a gândit să adopte un copil, dar pentru asta trebuie să fie ambii parteneri de acord. Pentru moment, psihologul și soțul ei nu au reușit să ajungă la un numitor comun cu privire la acest subiect.

„M-am obișnuit cu asta, am trecut peste! Pur și simplu sufăr de ceea ce suferă o mulțime de alte femei, de infertilitate primară, doar că nu am știut. Când am văzut că nu rămân gravidă, m-am întrebat oare de ce? Apoi făcând tot felul de analize am constatat că sufăr de acest lucru și nu se poate face nimic.

M-am gândit să adopt un copil, dar pentru asta trebuie să fie ambii parteneri de acord…, iar acest subiect a rămas suspendat deocamdată. Nu am putut să ne punem de accord cu privire la acest subiect și am lăsat-o așa, pentru că e mai bine să rămân echilibrată decât să mă tulbur cu o grămadă de lucruri pe care nu le pot rezolva. Nu am făcut nicio dramă din asta, mi-a fost greu, dar am trecut peste, până la urmă trebuie să accepți ceea ce nu poți să schimbi.”, a mărturisit cea supranumită spuernanny