Vestea pe care o așteptau toți ucrainenii: „Putin nu are resurse pentru a câștiga războiul!”

Războiul din Ucraina a lăsat și lasă urme cumplite în sufletele a milioane de oameni: familii dezbinate, copii uciși, mame încercând să își salveze fii chiar cu prețul vieții lor… Și acestea sunt doar o parte din ceea ce înseamnă războiul de la granița României.

Însă, aceste atrocități s-ar putea termina mai repede decât și-ar imagina cineva. Un înalt ofițer superior al Marinei Regale Britanice a declarat că Vladimir Putin ”eșuează în privința tuturor obiectivelor sale strategice militare”.

Sir Tony Radakin, ofițer superior al Marinei Regale Britanice, a declarat în cadrul unei emisiuni de la BBC că ”forțele sale (n.r. ale lui Putin) sunt reduse pe teren” și că acesta a ”eșuat strategic”.

Sir Tony Radakin: ”Putin eșuează”

„Încă de la început, am spus că aceasta a fost o eroare strategică a președintelui Putin, iar erorile strategice duc la consecințe strategice. Și în acest caz, este vorba de un eșec strategic.

Putin eșuează în toate obiectivele sale strategice militare, a vrut să subjuge Ucraina, acest lucru nu se va întâmpla. Putin vrea să rupă hotărârea internațională. Ei bine, de fapt, aceasta s-a întărit în această perioadă, iar el se află sub presiune, problemele sale se adună.

Întotdeauna a avut o problemă în ceea ce privește dotarea echipamentului pe care îl are. Nu are suficientă forță de muncă. Forțele sale sunt reduse pe teren. Și vedem, de asemenea, niște forțe armate ucrainene magnifice, care au fost curajoase, luptă pentru țara lor și au îmbrățișat sprijinul internațional pe care îl oferim cu toții”, a precizat amiralul Sir Tony Radakin la emisiunea Sunday With Laura Kuenssberg de la BBC.

În condițiile în care Putin se confruntă cu probleme de forță de muncă, președintele a recurs la înrolarea a patru sute de infractori, potrivit unor înregistrări video.

