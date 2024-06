Vești crunte despre prințesa Kate Middleton. Soția Prințului William „nu va mai fi niciodată ca înainte”

Noi vești apar despre starea de sănătate a lui Kate Middleton. Deși Palatul a cerut o întrerupere a raportării despre starea de sănătate a soției Prințului William, noi informații au apărut, iar veștile par să nu fie prea încurajatoare. „Nu va mai fi niciodată ca înainte”, titrează presa internațională, fapt ce i-a făcut pe mulți să se îngrijoreze. Care este, de fapt, starea de sănătate a lui Kate Middleton și când are putea să își reia îndatoririle?

În luna martie, Kate Middleton a pus capăt tuturor speculațiilor privind starea sa de sănătate. Într-un mesaj video emoționant, Prințesa de Wales a dezvăluit că, în urma operației chirurgicale abdominale la care a fost supusă pe data de 17 ianuarie 2024, medicii au diagnosticat-o cu cancer. În prezent, Kate Middleton urmează un tratament anticanceros, însă surse de la palat vin cu vești nu tocmai îmbucurătoare.

„Nu va mai fi niciodată ca înainte”

Us Weekly a aruncat bomba și a făcut dezvăluiri incendiare în ceea cea privește stare de sănătate a lui Kate Middleton. „Nu va mai fi niciodată ca înainte. S-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată în rolul în care oamenii au văzut-o înainte”, susține un nou raport.

Mai mult, publicația citează o sursă care a spus că echipa Prințesei de Wales „reevaluează ceea ce va putea să facă ea când se va întoarce”. Aceste vești au stârnit rumoare și au pus pe toată lumea pe jar, mai ales în contextul în care Palatul a cerut o întrerupere a raportării despre starea de sănătate a lui Kate Middleton.

De asemenea, în presa internațională se vorbește intens și despre reîntoarcerea soție Prințului William în spațiul publicul și despre momentul în care aceasta o să poată să își reia îndatoririle. În acest sens, The Daily Beast a raportat că Prințesa de Wales ar putea să nu fie văzută public până anul viitor, în timp ce Daily Mail a raportat că prietenii lui Kate au spus „s-ar putea să nu o mai vedem pe Catherine până în toamnă – și numai atunci dacă și-a revenit pe deplin”.

Deși Platul evită să transmită informații despre starea de sănătate a lui Kate, biroul ei a subliniat că în prezent nu există un orar stabilit pentru întoarcerea ei la muncă, iar săptămâna trecută a fost anunțat că va rata parada de ziua regelui, cunoscută sub numele de Trooping the Colour. De asemenea, a fost subliniat faptul că Prințesa are nevoie de „spațiu și timp” pentru a se recupera.

Însă, deși a fost cerută o întrerupere a raportării despre starea de sănătate a lui Kate, în afară de actualizările oficiale, presa internațională spune că aceasta a fost văzută în prezența familiei și s-ar ocupa cu marea atenție de micuții ei.

„Kate se simte suficient de puternică pentru a fi foarte implicată cu copiii. Ea a fost un părinte activ”, a declarat o sursă din Palat.

